Pháp luật

Vụ clip gây phẫn nộ, đánh người từ phía sau: Tạm giữ 3 đối tượng

Ngọc Giang

(NLĐO)- Nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công người đi đường giữa ban ngày ở TPHCM; 3 đối tượng đã bị công an tạm giữ

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tạm giữ 3 đối tượng gồm: Phan Văn Nhựt (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng), Nguyễn Quốc Chỉnh (SN 2004) và Lê Phú Thành (SN 2007, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Tạm giữ 3 đối tượng tấn công người đi đường ở TPHCM gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ việc

CLIP được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc trước hành động nguy hiểm

Trước đó, từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát, dùng nón bảo hiểm tấn công khi đang lưu thông trên đường Lê Lợi (phường Tam Thắng), Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Nhựt đã rủ Chỉnh và Thành cùng tham gia đánh anh V.N.T (SN 2006, ngụ phường Tam Thắng).

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1-5, phát hiện anh T điều khiển xe rời nơi làm việc, nhóm này bám theo. Khi đến đường Lê Lợi, Chỉnh điều khiển xe áp sát để Nhựt dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời Chỉnh dùng chân đạp vào xe khiến anh T ngã xuống đường.

Tạm giữ 3 đối tượng tấn công người đi đường ở TPHCM gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Tù trái sang, các đối tượng Phan Văn Nhựt, Lê Phú Thành và Nguyễn Quốc Chỉnh

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại. Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Thắng đã khẩn trương truy xét, triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, cả 3 đã thừa nhận hành vi vi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 34 phút ngày 1-5 trên đường Lê Lợi, phường Tam Thắng. Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô cho thấy một người đàn ông mặc áo màu cam, điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm, đang lưu thông bình thường thì bất ngờ bị nhóm thanh niên tấn công. Người ngồi sau liền dùng vật giống mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

Cú đánh từ phía sau khiến người đàn ông mất lái, ngã xuống đường trong khi xe vẫn còn trớn. Ngay lúc này, một xe máy chạy phía sau lao tới nhưng kịp lách tránh. Chiếc ô tô có gắn camera hành trình cũng phanh gấp, tránh va chạm nguy hiểm.


Khởi tố, tạm giam đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

(NLĐO) - Đối tượng Nguyễn Văn Ý bị khởi tố, tạm giam sau khi hành hung người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai, gây bức xúc dư luận.

