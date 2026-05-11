Pháp luật

Vừa ra tù, thanh niên ở Gia Lai lại đánh người tử vong

Đức Anh

(NLĐO) - Một phút nóng giận, 1 thanh niên vừa ra tù đã cướp đi sinh mạng người khác chỉ bằng 1 cú đấm

Chiều 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Quang Trung (SN 1999; ngụ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Vừa ra tù, thanh niên ở Gia Lai lại đánh người tử vong sau một cú đấm - Ảnh 1.

Đối tượng Trung bị khởi tố vì đánh chết người.

Theo thông tin ban đầu, tối 20-4, Trung đến nhà một người quen trong xã để uống nước. Tại đây có anh V.T.T. (SN 1984, ngụ cùng địa phương). Trong lúc nói chuyện, anh T. xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ với một nam thanh niên khác.

Trung đứng ra can ngăn thì bị anh T. chửi bới. Bực tức, Trung dùng tay đấm vào vùng mặt anh T.

Cú đánh khiến nạn nhân ngã, đập đầu vào tủ sắt rồi va mạnh xuống nền nhà, bất tỉnh. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng đến tối 21-4 đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trung đã đến cơ quan công an đầu thú. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với các bên liên quan để điều tra.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trung cấu thành tội "cố ý gây thương tích" với tình tiết tăng nặng là dẫn đến chết người.

Đáng chú ý, Trung từng có một tiền án về tội "giết người" vào năm 2020 và mới ra tù cách đây vài tháng.

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn do một cặp vợ chồng điều hành, thu giữ hàng ngàn chai thành phẩm.

Vừa ra tù, người đàn ông 49 tuổi ở Đà Nẵng lại gây án

(NLĐO) – Sau khi trộm xe, người đàn ông ở Đà Nẵng tráo biển số thật thành biển số khác để che mắt lực lượng công an.

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

(NLĐO)- Vừa ra tù 2 tháng, Trịnh Bá Thảo ở Thanh Hóa không chịu tu chí làm ăn, lại "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can người tử vong cố ý gây thương tích
