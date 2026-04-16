Khởi tố, tạm giam đối tượng đánh người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Ngày 16-4, Viện KSND Khu vực 1 (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ý (SN 1991; trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý bị khởi tố, tạm giam sau khi hành hung người phụ nữ trong quán ăn khuya ở Gia Lai

Theo cơ quan chức năng, Ý bị khởi tố theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp phạm tội có sử dụng hung khí.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 55 phút ngày 7-4 tại quán bánh bèo nóng Tây Sơn (số 63 Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam), gây bức xúc trong dư luận.

Tại đây, Nguyễn Văn Ý đã liên tục chửi bới bằng lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, đồng thời dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt bà T.T.L. (SN 1966), là chủ quán, gây thương tích. Không dừng lại, đối tượng còn sử dụng ghế nhựa làm hung khí, đe dọa nạn nhân.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Ý mang tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, sau đó tạm giữ đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Về phía nạn nhân, đến chiều 15-4, bà L. cho biết đã xuất viện được 3 ngày, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại nhà và chưa thể trở lại buôn bán.