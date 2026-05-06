Bắt đối tượng đánh người gây thương tích tại quán karaoke

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Danh Chí Phương (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Vào cuối tháng 3-2026, sau khi sử dụng rượu bia, anh Ng.Đ.Ph.T. (23 tuổi) và anh V.V.L. (SN 33 tuổi) đến quán karaoke để hát vào lúc gần 1 giờ. Do quá giờ hoạt động, quán đã từ chối phục vụ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát.

Anh T. đã dùng bình chữa cháy tại quán để đe dọa và tấn công nhưng không trúng. Sau đó, phía nhân viên quán gồm Danh Chí Phương và Nguyễn Văn Cường sử dụng gậy bóng chày và thanh kim loại để đánh trả.

Trong quá trình xô xát, Phương đã dùng thanh kim loại đánh nhiều phát vào người anh T. Tiếp đó, Phương cùng Cường tiếp tục hành hung anh T. và anh L. ngay cả khi hai người bỏ chạy ra ngoài.

Hậu quả, anh T. và anh L. bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.