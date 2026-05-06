Pháp luật

Bắt đối tượng đánh người gây thương tích tại quán karaoke

Uyên Châu

(NLĐO)-Bị từ chối do đã quá giờ hoạt động, 2 thanh niên dùng bình chữa cháy tấn công thì bị nhân viên quán karaoke đánh thương tích

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Danh Chí Phương (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Xô xát trong quán karaoke ở Đồng Nai , 2 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Bắt tạm giam đối tượng Phương

Vào cuối tháng 3-2026, sau khi sử dụng rượu bia, anh Ng.Đ.Ph.T. (23 tuổi) và anh V.V.L. (SN 33 tuổi) đến quán karaoke để hát vào lúc gần 1 giờ. Do quá giờ hoạt động, quán đã từ chối phục vụ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát.

Anh T. đã dùng bình chữa cháy tại quán để đe dọa và tấn công nhưng không trúng. Sau đó, phía nhân viên quán gồm Danh Chí Phương và Nguyễn Văn Cường sử dụng gậy bóng chày và thanh kim loại để đánh trả.

Trong quá trình xô xát, Phương đã dùng thanh kim loại đánh nhiều phát vào người anh T. Tiếp đó, Phương cùng Cường tiếp tục hành hung anh T. và anh L. ngay cả khi hai người bỏ chạy ra ngoài.

Hậu quả, anh T. và anh L. bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Bắt đối tượng truy nã trong vụ ẩu đả tại quán nhậu nổi tiếng ở Cần Thơ

(NLĐO) – Công an phường Tân An, TP Cần Thơ đã làm rõ vụ ẩu đả, xác định 1 trong 12 người liên quan là đối tượng đang bị truy nã.

Công an Gia Lai truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong trong vụ ẩu đả

(NLĐO) - Nạn nhân tử vong sau cuộc ẩu đả ở Gia Lai vẫn chưa xác định được danh tính nên công an phải phát thông báo truy tìm.

Kinh hoàng nam thanh niên lao ô tô tông thẳng vào nhiều người sau cuộc ẩu đả ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trong lúc xảy ra ẩu đả tại cây xăng trước Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, Quốc lái ô tô lao vào cây xăng và tông trúng nhiều người.

karaoke cố ý gây thương tích xô xát nhân viên thành phố đồng nai phường Tam Phước
