VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CSGT tỉnh Đồng Tháp triệu tập tài xế hãng xe Hùng Hiếu

Hải Đường -

(NLĐO)- Tài xế của hãng xe Hùng Hiếu ở tỉnh Đồng Tháp đối mặt với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe

Video liên quan

Nhà xe Hùng Hiếu "chân thành xin lỗi" sau vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp

Nhà xe Hùng Hiếu "chân thành xin lỗi" sau vụ "chuyến xe bão táp" ở Đồng Tháp

Thời sự 09/01/2026

Vụ “chuyến xe bão táp” ở Đồng Tháp: Hãng xe Hùng Hiếu lên tiếng

Thời sự 08/01/2026
Xe bị CSGT tịch thu, biển số có được giữ lại?

Xe bị CSGT tịch thu, biển số có được giữ lại?

Bạn đọc 06/01/2026

Chiều 9-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã triệu tập lên làm việc đối với tài xế vừa điều khiển xe khách vừa bấm điện thoại, gây bức xúc trong dư luận.

CSGT tỉnh Đồng Tháp triệu tập tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 1.

Tài xế hãng xe Hùng Hiếu đã lên làm việc với CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, tài xế được xác định là đang chạy xe cho hãng xe Hùng Hiếu trên địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Hiện, CSGT đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe ô tô.

CSGT tỉnh Đồng Tháp triệu tập tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội - Ảnh 2.

Ảnh cắt ra từ clip

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, với hành vi trên, tài xế của hãng xe Hùng Hiếu sẽ đối mặt với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối 8-1, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, vào khoảng 14 giờ 25 ngày 5-1, trên Quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe khách 63G1-000.13 lưu thông theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Đang điều khiển xe thì tài xế phát hiện điện thoại đặt cạnh vô lăng có tiếng chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã buông tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường.

Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip cũng thuộc hãng xe Hùng Hiếu. Đây là hãng xe có tài xế rượt đuổi xe tải vào tối 7-1 khiến hành khách trên "chuyến xe bão táp" này hoảng loạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo