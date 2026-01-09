CSGT tỉnh Đồng Tháp triệu tập tài xế hãng xe Hùng Hiếu

Chiều 9-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã triệu tập lên làm việc đối với tài xế vừa điều khiển xe khách vừa bấm điện thoại, gây bức xúc trong dư luận.

Tài xế hãng xe Hùng Hiếu đã lên làm việc với CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, tài xế được xác định là đang chạy xe cho hãng xe Hùng Hiếu trên địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Hiện, CSGT đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe ô tô.

Ảnh cắt ra từ clip

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, với hành vi trên, tài xế của hãng xe Hùng Hiếu sẽ đối mặt với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối 8-1, một đoạn clip do người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Theo nội dung clip, vào khoảng 14 giờ 25 ngày 5-1, trên Quốc lộ 50 (đoạn qua địa bàn phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe khách 63G1-000.13 lưu thông theo hướng từ Mỹ Tho đi Chợ Gạo.

Đang điều khiển xe thì tài xế phát hiện điện thoại đặt cạnh vô lăng có tiếng chuông báo tin nhắn. Thay vì tập trung quan sát đường, tài xế đã buông tay lái để cầm điện thoại. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe khách lao tới và va chạm với một xe tải đang đậu bên đường.

Cú va chạm khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn vì tình huống xảy ra bất ngờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Chiếc xe khách chỉ bị hư hỏng nhẹ phần hông sau va chạm.

Theo lời kể của hành khách, sau khi xảy ra sự cố, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để xuống thương lượng với tài xế xe tải bị va chạm, sau đó tiếp tục hành trình như bình thường.

Việc tài xế sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện đã khiến nhiều hành khách bức xúc, quyết định đăng clip lên mạng xã hội để phản ánh.

Đáng chú ý, chiếc xe khách trong clip cũng thuộc hãng xe Hùng Hiếu. Đây là hãng xe có tài xế rượt đuổi xe tải vào tối 7-1 khiến hành khách trên "chuyến xe bão táp" này hoảng loạn.