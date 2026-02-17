Cuộc thi "Tết xanh": Đường quê rực rỡ sắc xuân

Chiều 29 Tết, khi hoàng hôn vừa buông xuống, con đường khu dân cư kiểu mẫu ấp Hưng Hiệp (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu bừng sáng. Hàng cây hai bên đường được trang trí đèn nháy lung linh, ánh sáng rọi xuống mặt đường bê-tông phẳng phiu.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió xuân, tạo nên khung cảnh vừa thân quen vừa tươi mới, như một bức tranh ngày Tết rộn ràng mà vẫn dịu dàng, để lòng người thêm háo hức chờ đón mùa xuân.
Bà Phan Thị Phương - Bí thư ấp Hưng Hiệp, xã Dầu Giây - cho biết tất cả chi phí trang trí đều do nhân dân tự nguyện đóng góp. Hoạt động trang trí Tết ở tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu đã được duy trì nhiều năm qua.
Theo bà Phương, những con đường rực rỡ sắc màu của cờ, hoa, cây xanh không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới mà còn làm cho mùa xuân thêm lung linh sắc màu, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)