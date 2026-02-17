Cuộc thi "Tết xanh": Đường quê rực rỡ sắc xuân

Chiều 29 Tết, khi hoàng hôn vừa buông xuống, con đường khu dân cư kiểu mẫu ấp Hưng Hiệp (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu bừng sáng. Hàng cây hai bên đường được trang trí đèn nháy lung linh, ánh sáng rọi xuống mặt đường bê-tông phẳng phiu.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió xuân, tạo nên khung cảnh vừa thân quen vừa tươi mới, như một bức tranh ngày Tết rộn ràng mà vẫn dịu dàng, để lòng người thêm háo hức chờ đón mùa xuân.

Mỗi nhà trong khu dân cư đều treo lá cờ Tổ quốc trang trọng trong ngày Tết cổ truyền. Sắc đỏ rực rỡ không chỉ làm đẹp thêm không gian xuân mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với sự hy sinh của cha ông trong công cuộc dựng xây và giữ gìn đất nước.

Để làm mới không gian mùa xuân và thêm phong phú đời sống tinh thần, mỗi gia đình dọc theo tuyến đường đều chủ động trồng cây xanh, gieo hoa trước cổng nhà.

Cùng với việc dọn dẹp vệ sinh, người dân trong khu dân cư còn tận dụng những phế liệu cũ để sáng tạo nên các tiểu cảnh Tết. Những góc nhỏ ấy vừa làm đẹp không gian chung, vừa trở thành nơi chụp ảnh xuân đầy ấm áp cho mọi người.

Ngôi nhà xanh được bố trí để phân loại rác tại nguồn, tạo thói quen bảo vệ môi trường. Những vỏ chai nhựa, lon, bìa carton được thu gom, bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em tại khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình giản dị ấy góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn vệ sinh môi trường và lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương.



Mọi người cùng tạo không gian rộng rãi, dưới bóng mát vườn cây xanh quanh năm để làm nơi sinh hoạt cộng đồng, ngồi uống trà, bàn bạc để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Bà con dựng thêm những cây đào, cây mai giả, điểm xuyết bằng phụ kiện tận dụng từ phế thải. Giữa không gian xuân rộn ràng, những cây mai độc đáo do bàn tay sáng tạo của thiếu nhi khiến cảnh sắc thêm hồn nhiên, ấm áp

Trên những cung đường rực rỡ hoa nở, người già thong thả dạo bước, trẻ nhỏ ríu rít vui đùa; ai nấy đều náo nức, hân hoan khi tết đến, xuân về.

Con đường khu dân cư kiểu mẫu rực rỡ sắc màu của cờ, hoa tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới ở xã Dầu Giây, khiến cho mùa xuân thêm lung linh sắc màu.

Bà Phan Thị Phương - Bí thư ấp Hưng Hiệp, xã Dầu Giây - cho biết tất cả chi phí trang trí đều do nhân dân tự nguyện đóng góp. Hoạt động trang trí Tết ở tuyến đường khu dân cư kiểu mẫu đã được duy trì nhiều năm qua.

Theo bà Phương, những con đường rực rỡ sắc màu của cờ, hoa, cây xanh không chỉ tạo diện mạo tươi sáng cho nông thôn mới mà còn làm cho mùa xuân thêm lung linh sắc màu, qua đó góp phần xây dựng nếp sống văn minh và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.



















