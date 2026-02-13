HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi "Tết xanh" nhận bài dự thi đến hết mùng 6 Tết

Hoài Dương

(NLĐO) - Ban Tổ chức khuyến khích bạn đọc gửi các sản phẩm số tham gia cuộc thi, bao gồm podcast/audio, video/clip... (tác giả trực tiếp xuất hiện).

Nhằm tạo sân chơi để bạn đọc chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Báo điện tử Người Lao Động tổ chức cuộc thi với chủ đề "Tết xanh".

Bạn đọc gửi tác phẩm tham gia cuộc thi với hình thức bài viết kèm hình ảnh, clip minh họa hoặc loạt ảnh/phóng sự ảnh. Trong đó, bài viết tối đa 1.200 chữ, có ảnh, clip; loạt ảnh từ 5 tấm ảnh trở lên kèm mô tả ngắn.

Về nội dung, bài dự thi đề cập những câu chuyện về lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm Tết, ăn Tết, trang trí không gian ngày Tết... Qua đó, hưởng ứng thói quen tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải, chung tay cùng quốc gia thực hiện cam kết Net Zero, hướng tới phát triển bền vững.

Ưu tiên bài viết về nhân vật thật, câu chuyện thật, hình ảnh thật.

Chẳng hạn, câu chuyện của những người nội trợ khi lựa chọn mua sắm, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe gia đình. Chiến lược của các nhà sản xuất, phân phối trong việc cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, bao bì... để sáng tạo ra những mặt hàng "xanh", phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết... Hay những cách làm sáng tạo để trang hoàng không gian Tết theo xu hướng xanh, cũng như hoạt động kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng...

Bài dự thi cũng có thể là những kỷ niệm, hồi ức về Tết xưa - khi nhịp sống còn chưa hối hả; mỗi gia đình tự tay gói bánh chưng, bánh tét bằng lá dong, lá chuối; mứt Tết được làm từ những nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà... Tết xưa còn là những phiên chợ cuối năm rộn ràng, mộc mạc.

Những hồi ức ấy không chỉ gợi nhắc giá trị văn hóa truyền thống mà còn là nguồn cảm hứng để nhìn lại, gìn giữ và tiếp nối tinh thần "xanh" đã hiện hữu trong Tết Việt từ bao đời nay, rộng hơn là lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Cuộc thi "Tết xanh" nhận bài dự thi đến hết mùng 6 Tết - Ảnh 1.

Ban Tổ chức khuyến khích bạn đọc gửi các sản phẩm số tham gia cuộc thi, bao gồm podcast/audio, video/clip... (tác giả trực tiếp xuất hiện).

Các bài viết đạt chất lượng sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn, biên tập và đăng trên Báo Người Lao Động điện tử; tác giả được nhận nhuận bút theo quy định của báo. Ban Tổ chức được quyền sử dụng bài dự thi đoạt giải cho mục đích tuyên truyền trong và sau cuộc thi.

Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt. Bài dự thi chưa từng tham gia cuộc thi nào và chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bài, ảnh và video/audio dự thi không được sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tác (có thể dùng AI tạo voice cho các sản phẩm audio/video từ nội dung tác giả viết).

Ban Tổ chức phát hiện tác giả nào vi phạm quy định nêu trên sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Bài dự thi gửi về email: tetxanhnld@gmail.com; ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản (nếu có). Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 7-2 (20 tháng chạp) đến 22-2-2026 (mùng 6 Tết).

Đối tượng dự thi: Người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài (trừ cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động và đơn vị đồng hành, tài trợ).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải nhất (15 triệu đồng), 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải).

Ngoài ra, trao tặng 2 giải phụ, gồm 1 giải clip/video/hình ảnh được nhiều người xem, share (3 triệu đồng/giải); bài dự thi được nhiều người xem, share (2 triệu đồng/giải).

Tin liên quan

Mời tham gia cuộc thi "Tết thời số"

Mời tham gia cuộc thi "Tết thời số"

Nhằm tạo sân chơi vui tươi, ý nghĩa cho bạn đọc nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Báo Người Lao Động điện tử tổ chức cuộc thi viết "Tết thời số".

Mời tham gia cuộc thi "Xuân sum vầy - Tết sẻ chia"

Bạn đọc đoạt giải sẽ nhận giải thưởng hấp dẫn, thiết thực với tổng trị giá trên 250 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và quà tặng)

Bền bỉ vì một tương lai xanh

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, VWS tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa

Tết Xanh lối sống xanh giảm khí nhà kính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo