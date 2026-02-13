Cuộc thi "Tết xanh" nhận bài dự thi đến hết mùng 6 Tết

Nhằm tạo sân chơi để bạn đọc chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Báo điện tử Người Lao Động tổ chức cuộc thi với chủ đề "Tết xanh".

Bạn đọc gửi tác phẩm tham gia cuộc thi với hình thức bài viết kèm hình ảnh, clip minh họa hoặc loạt ảnh/phóng sự ảnh. Trong đó, bài viết tối đa 1.200 chữ, có ảnh, clip; loạt ảnh từ 5 tấm ảnh trở lên kèm mô tả ngắn.

Về nội dung, bài dự thi đề cập những câu chuyện về lối sống xanh gắn với các hoạt động vui chơi, sắm Tết, ăn Tết, trang trí không gian ngày Tết... Qua đó, hưởng ứng thói quen tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu rác thải, chung tay cùng quốc gia thực hiện cam kết Net Zero, hướng tới phát triển bền vững.

Ưu tiên bài viết về nhân vật thật, câu chuyện thật, hình ảnh thật.

Chẳng hạn, câu chuyện của những người nội trợ khi lựa chọn mua sắm, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe gia đình. Chiến lược của các nhà sản xuất, phân phối trong việc cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ, bao bì... để sáng tạo ra những mặt hàng "xanh", phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết... Hay những cách làm sáng tạo để trang hoàng không gian Tết theo xu hướng xanh, cũng như hoạt động kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng...

Bài dự thi cũng có thể là những kỷ niệm, hồi ức về Tết xưa - khi nhịp sống còn chưa hối hả; mỗi gia đình tự tay gói bánh chưng, bánh tét bằng lá dong, lá chuối; mứt Tết được làm từ những nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà... Tết xưa còn là những phiên chợ cuối năm rộn ràng, mộc mạc.

Những hồi ức ấy không chỉ gợi nhắc giá trị văn hóa truyền thống mà còn là nguồn cảm hứng để nhìn lại, gìn giữ và tiếp nối tinh thần "xanh" đã hiện hữu trong Tết Việt từ bao đời nay, rộng hơn là lối sống hài hòa với thiên nhiên.

Ban Tổ chức khuyến khích bạn đọc gửi các sản phẩm số tham gia cuộc thi, bao gồm podcast/audio, video/clip... (tác giả trực tiếp xuất hiện).





Các bài viết đạt chất lượng sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn, biên tập và đăng trên Báo Người Lao Động điện tử; tác giả được nhận nhuận bút theo quy định của báo. Ban Tổ chức được quyền sử dụng bài dự thi đoạt giải cho mục đích tuyên truyền trong và sau cuộc thi.

Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi. Ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt. Bài dự thi chưa từng tham gia cuộc thi nào và chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bài, ảnh và video/audio dự thi không được sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tác (có thể dùng AI tạo voice cho các sản phẩm audio/video từ nội dung tác giả viết).

Ban Tổ chức phát hiện tác giả nào vi phạm quy định nêu trên sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Bài dự thi gửi về email: tetxanhnld@gmail.com; ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản (nếu có). Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 7-2 (20 tháng chạp) đến 22-2-2026 (mùng 6 Tết).

Đối tượng dự thi: Người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài (trừ cán bộ, nhân viên Báo Người Lao Động và đơn vị đồng hành, tài trợ).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức dự kiến trao 1 giải nhất (15 triệu đồng), 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải).

Ngoài ra, trao tặng 2 giải phụ, gồm 1 giải clip/video/hình ảnh được nhiều người xem, share (3 triệu đồng/giải); bài dự thi được nhiều người xem, share (2 triệu đồng/giải).