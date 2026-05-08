VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Toa thuốc chữ xấu đến mức không đọc được, giờ còn không?

Hải Yến - Vệ Loan -

(NLĐO) - Từ ngày 15-5, bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, khó đọc hoặc thiếu thông tin về tên thuốc, liều dùng, cách dùng... có thể bị xử phạt 1-2 triệu đồng

Video liên quan

Ồn ào Hải Đăng Doo liên quan "bóng cười": Ban tổ chức concert có động thái gì?

Ồn ào Hải Đăng Doo liên quan "bóng cười": Ban tổ chức concert có động thái gì?

Video 08/05/2026
Thu nhập vãng lai nhỏ, rủi ro phạt lớn: Đề xuất bỏ quyết toán thuế

Thu nhập vãng lai nhỏ, rủi ro phạt lớn: Đề xuất bỏ quyết toán thuế

Video 06/05/2026
Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đã nộp thuế, làm sao để được hoàn?

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng đã nộp thuế, làm sao để được hoàn?

Video 02/05/2026
Bác sĩ kê đơn thuốc khó đọc, thiếu thông tin có thể bị phạt

Bác sĩ kê đơn thuốc khó đọc, thiếu thông tin có thể bị phạt

Sức khỏe 07/05/2026

Những toa thuốc chữ xấu, khó đọc, thiếu thông tin từng khiến không ít bệnh nhân bối rối. Nhưng giờ đây, không còn những tờ giấy nhàu nát, không còn cảnh cầm toa thuốc ra quầy mà cả bệnh nhân lẫn dược sĩ cùng đoán chữ bác sĩ…

Từ ngày 15-5, theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, khó đọc hoặc thiếu thông tin quan trọng có thể bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng.

Quy định mới được xem là bước siết chặt nhằm chuẩn hóa hoạt động kê đơn, tuy nhiên thực tế, các bệnh viện tại TPHCM đã chuyển đổi số từ nhiều năm nay.

Theo Sở Y tế TPHCM, đến nay đã có 163 trên tổng số 164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ 99,4%. 

Hầu hết bệnh viện công lập cũng hoàn tất tích hợp hệ thống kê đơn thuốc điện tử vào phần mềm quản lý bệnh viện và tổ chức huấn luyện bác sĩ sử dụng thành thạo. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo