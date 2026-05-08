Toa thuốc chữ xấu đến mức không đọc được, giờ còn không?

Những toa thuốc chữ xấu, khó đọc, thiếu thông tin từng khiến không ít bệnh nhân bối rối. Nhưng giờ đây, không còn những tờ giấy nhàu nát, không còn cảnh cầm toa thuốc ra quầy mà cả bệnh nhân lẫn dược sĩ cùng đoán chữ bác sĩ…

Từ ngày 15-5, theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, bác sĩ kê đơn thuốc không đầy đủ, khó đọc hoặc thiếu thông tin quan trọng có thể bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng.

Quy định mới được xem là bước siết chặt nhằm chuẩn hóa hoạt động kê đơn, tuy nhiên thực tế, các bệnh viện tại TPHCM đã chuyển đổi số từ nhiều năm nay.

Theo Sở Y tế TPHCM, đến nay đã có 163 trên tổng số 164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, đạt tỉ lệ 99,4%.

Hầu hết bệnh viện công lập cũng hoàn tất tích hợp hệ thống kê đơn thuốc điện tử vào phần mềm quản lý bệnh viện và tổ chức huấn luyện bác sĩ sử dụng thành thạo.