Thấy 1 phụ nữ leo lên lan can cầu, người đàn ông liền quay xe và lao xuống sông cứu người

Ngày 24-10, Công an xã La Ngà (Đồng Nai) đã đề xuất Chủ tịch UBND xã La Ngà khen thưởng đột xuất đối với anh Lưu Quốc Tuấn (SN 1959, ngụ xã Tân Phú) và ông Nguyễn Văn Mướt (ngụ xã La Ngà) nhằm biểu dương tinh thần quả cảm, trách nhiệm vì cộng đồng của 2 công dân tiêu biểu.

2 công dân dũng cảm cứu người

Vào trưa 23-10, anh Lưu Quốc Tuấn đang điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng Tân Phú - Dầu Giây. Khi đến khu vực cầu La Ngà, anh Tuấn phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang leo lên lan can cầu.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Tuấn lập tức vòng xe lại, hô hoán người dân xung quanh.

Ngay sau đó, anh không ngại hiểm nguy, nhanh chóng nhảy xuống sông La Ngà để cứu người. Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Mướt (người đang sinh sống dưới bè gần khu vực cầu) nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời bơi ra phối hợp cùng anh Tuấn đưa nạn nhân vào bờ an toàn, đồng thời báo Công an xã La Ngà.

Người phụ nữ được xác định là chị Vũ Thị Ng. (ngụ ấp 3, xã La Ngà). Sau khi được cứu, chị Ng. đã được đưa lên bờ, chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.