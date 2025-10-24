VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video Bạn đọc

Thấy 1 phụ nữ leo lên lan can cầu, người đàn ông liền quay xe và lao xuống sông cứu người

Uyên Châu -

(NLĐO)-Giữa dòng nước sông La Ngà chảy xiết, anh Tuấn lao xuống cứu sống người phụ nữ nghĩ quẩn

Video liên quan

Cứu người là trên hết, trước hết!

Cứu người là trên hết, trước hết!

Sức khỏe 21/10/2025
CLIP: Giây phút nữ điều dưỡng nhanh trí cứu người đàn ông bất ngờ gục ngã, ngừng tim

CLIP: Giây phút nữ điều dưỡng nhanh trí cứu người đàn ông bất ngờ gục ngã, ngừng tim

Sức khỏe 15/10/2025

Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Thời sự 09/10/2025

Ngày 24-10, Công an xã La Ngà (Đồng Nai) đã đề xuất Chủ tịch UBND xã La Ngà khen thưởng đột xuất đối với anh Lưu Quốc Tuấn (SN 1959, ngụ xã Tân Phú) và ông Nguyễn Văn Mướt (ngụ xã La Ngà) nhằm biểu dương tinh thần quả cảm, trách nhiệm vì cộng đồng của 2 công dân tiêu biểu.

Người đàn ông lao xuống sông La Ngà chảy xiết cứu người - Ảnh 1.

2 công dân dũng cảm cứu người

Vào trưa 23-10, anh Lưu Quốc Tuấn đang điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng Tân Phú - Dầu Giây. Khi đến khu vực cầu La Ngà, anh Tuấn phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường đang leo lên lan can cầu.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Tuấn lập tức vòng xe lại, hô hoán người dân xung quanh.

Ngay sau đó, anh không ngại hiểm nguy, nhanh chóng nhảy xuống sông La Ngà để cứu người. Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Văn Mướt (người đang sinh sống dưới bè gần khu vực cầu) nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời bơi ra phối hợp cùng anh Tuấn đưa nạn nhân vào bờ an toàn, đồng thời báo Công an xã La Ngà.

Người phụ nữ được xác định là chị Vũ Thị Ng. (ngụ ấp 3, xã La Ngà). Sau khi được cứu, chị Ng. đã được đưa lên bờ, chăm sóc sức khỏe và ổn định tinh thần.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo