Thời sự

VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát lao xuống dòng nước lũ giải cứu người dân

Tuấn Minh

(NLĐO)- Để giải cứu người dân mắc kẹt, một chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa cùng người dân đã lao xuống dòng nước lũ chảy xiết khiến nhiều người thót tim

Ngày 30-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 29-9 đã triển khai lực lượng cứu hộ thành công 2 người dân bị cô lập trong mưa bão.

Clip ghi lại cảnh thót tim khi cảnh sát cứu người mắc kẹt trong mưa bão

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 29-9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo từ Công an xã Minh Sơn về việc có 2 nạn nhân sinh sống gần bờ sông Cầu Chày bị mắc kẹt do mưa lớn kéo dài, nước lũ bất ngờ dâng cao và chảy xiết, khiến căn nhà của họ bị cô lập hoàn toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập tức điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng tới hiện trường phối hợp cùng với lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, trong quá trình cứu hộ do điều kiện thời tiết xấu, nước sâu và dòng sông chảy xiết gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết đoán và chuyên nghiệp, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận thành công vị trí nạn nhân và đưa cả hai ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn.

VIDEO: Thót tim hình ảnh cảnh sát trôi theo dòng lũ khi cứu người mắc kẹt - Ảnh 1.

Dù điều kiện thời tiết xấu nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn vượt qua để đưa người dân đến nơi an toàn

Trong đoạn clip ghi lại quá trình cứu hộ, 1 cảnh sát và người dân đã bị dòng nước cuốn trôi theo dòng. Thế nhưng, sau đó đã được lực lượng căng dây chuẩn bị từ xa nên đã được lực lượng đưa vào bờ an toàn.

Được biết, trong những ngày qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, các phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

