Sức khỏe

CLIP: Giây phút nữ điều dưỡng nhanh trí cứu người đàn ông bất ngờ gục ngã, ngừng tim

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Nữ điều dưỡng đã nhanh trí kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp để cứu người đàn ông bất ngờ gục ngã, ngừng tim tại sảnh bệnh viện.

Ngày 15-10, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho một nữ điều dưỡng thuộc khoa Khám bệnh vì đã kịp thời phát hiện và cứu người đàn ông bị ngừng tim tại sảnh bệnh viện.

Giây phút nữ điều dưỡng Lê Thị Thu Hà kịp thời kích hoạt báo động khẩn cấp, cứu người đàn ông ngừng tim. CLIP: Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị

Trước đó, lúc 8 giờ 40 phút ngày 14-10, ông N.T.K (SN 1953, ngụ phường Đông Hà) đưa người nhà đến khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị. Khi đang ngồi chờ tại sảnh bệnh viện, ông K. bất ngờ ngã gục và ngừng tim.

 Phát hiện sự việc, điều dưỡng Lê Thị Thu Hà lập tức kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp, đồng thời cùng đồng nghiệp hồi sức tim phổi cho người đàn ông.

Nhờ phản xạ nhanh và kỹ năng chuyên môn vững của nhân viên y tế, ông K. đã được cấp cứu kịp thời, tim đập trở lại trước khi chuyển đến đơn vị hồi sức chuyên sâu tại một bệnh viện đa khoa. Được biết, ông K. có tiền sử đột quỵ thoáng qua 2 lần trước đó.

CLIP: Giây phút nữ điều dưỡng nhanh trí cứu người đàn ông bất ngờ gục ngã, ngừng tim - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị khen thưởng đội xuất cho điều dưỡng Lê Thị Thu Hà

Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Vân Anh - Giám đốc Bệnh viện Mắt Nam Quảng Trị, việc khen thưởng đột xuất điều dưỡng Lê Thị Thu Hà nhằm ghi nhận tinh thần tận tâm và phản ứng chuyên nghiệp. 

"Mỗi giây phút quyết đoán của nhân viên y tế đều có thể cứu sống một sinh mạng. Đây là tấm gương xứng đáng được lan tỏa" - bà Vân Anh nói.

Tin liên quan

Ca mổ kéo dài 4 giờ cứu người đàn ông bị vỡ tim ở TP HCM

Ca mổ kéo dài 4 giờ cứu người đàn ông bị vỡ tim ở TP HCM

(NLĐO) - Một người đàn ông trẻ tuổi bị tai nạn giao thông vỡ tim vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) xử trí kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế cứu người đàn ông gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân

(NLĐO) - Người đàn ông đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch được Thứ trưởng Bộ Y tế "mở đường", đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Cứu người đàn ông ngộ độc cồn công nghiệp

Các bác sĩ cảnh báo rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác thường bị trộn thêm methanol.

    Thông báo