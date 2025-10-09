Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Trận ngập lụt chưa từng có ở Thái Nguyên đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà. Nước lũ dâng ngập tới nóc nhà, nhiều người dân khẩn thiết cầu cứu khắp nơi trong đêm để giúp đỡ người thân bị cô lập.

Cầu cứu qua mạng xã hội

Hoàn lưu bão số 11 đã gây ngập lụt chưa từng có ở tỉnh Thái Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 khiến lũ dâng cao trên nhiều sông ở Bắc Bộ, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu tại Thái Nguyên.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 5 giờ ngày 8-10, mưa to đã gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,9 m đã vượt báo động 3 là 2,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024. Nước sông Cầu từ thượng nguồn liên tục dội về từ sáng và bắt đầu lên mạnh hơn từ đêm 7-10 đã nhấn chìm hàng loạt khu dân cư tại các xã thuộc hạ lưu trạm Gia Bảy, dâng ngập tận khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Hầu hết xã, phường của TP Thái Nguyên cũ, nhiều nơi ngập hết tầng 1, người dân phải ngồi trên ban công, hay nóc nhà chờ cứu hộ.

Nước lũ mỗi lúc một dâng cao và rất nhanh. Nhiều dòng trạng thái kèm số điện thoại và lời khẩn thiết cầu cứu của người dân Thái Nguyên liên tục được đăng khắp các hội nhóm mạng xã hội suốt đêm. Chị Ngọc Diệp cầu cứu: "Có đội cứu nạn cứu hộ hoặc lực lượng nào có thể di chuyển đến Khuổi Chủ, Bình Văn, Chợ Mới, Thái Nguyên, làm ơn cứu giúp gia đình em. Em trai em bị nước lũ sông cuốn trôi từ 13 giờ hôm qua 7-10, nay đã 18 giờ mà vẫn chưa tìm được".

Suốt đêm 7-10, bà Nguyễn Thị Hưng (ở tổ dân phố Gốc Vối 1, phường Linh Sơn) phải thức trắng, ngồi co ro trên nóc nhà vì lạnh và đói sau 13 giờ mắc kẹt giữa biển nước. Cách đó vài trăm mét, gia đình chị Trần Thị Hiền cùng 6 người thân cũng phải trèo lên mái nhà, căng bạt ni-lông che tạm trong khi nước ngập đến nóc trần tầng 1.

Còn gia đình ông Hoàng Văn Thắng ở tổ 4, phường Gia Sàng có 5 người, chen chúc cùng đồ đạc trên tầng 2 đã 2 ngày. Thiếu đồ ăn, nước sạch, ông Thắng mang xô, chậu trong nhà hứng nước mưa để dùng. Đến sáng 8-10, ông cầu cứu một nhóm cứu hộ đến đưa mẹ già, vợ và 2 con đi lánh nạn.

Trong khi đó, tài khoản Quyến Chu Ngọc viết: "Hiện tại khu vực cổng xóm Núi Hột, phường Linh Sơn (gần Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên) đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao và chảy xiết. Nhà mình nước đã qua tầng 1, có bố mẹ đang mắc kẹt. Nhà hàng xóm nước đã lên tới tầng 2, có 4 cháu nhỏ. Mất điện từ 3 giờ sáng, mạng yếu khó liên lạc, điện thoại cũng đã cạn kiệt pin không thể liên lạc, hết nước sạch và lương thực". "Nhà bố mẹ em có cụ 97 tuổi, bố và mẹ gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, không đồ ăn, nước vẫn đang lên. Rất mong được cứu trợ hoặc có thể đưa mấy cụ già đến nơi an toàn. Địa chỉ: xóm ấp Thái, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên" - chị Liên cầu cứu trên mạng xã hội.

Anh Bùi Tùng giải cứu gia đình một cháu bé tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: DOÃN HƯỜNG

Tranh thủ từng phút để cứu dân

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên... cùng nhiều phương tiện để hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong điều kiện thời tiết vẫn tiếp tục mưa, các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ dân, tài sản đến khu vực an toàn, trong đó có nhiều người già, phụ nữ, trẻ em; vận chuyển tiếp tế nhu yếu phẩm cho nhân dân ở những nơi bị cô lập.

Cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng, nhiều đội nhóm tình nguyện cũng đã lao vào dòng nước dữ để cứu dân. Trên trang cá nhân, anh Bùi Tùng viết: "Gặp được nhau là cơ duyên, còn cứu được nhau trong hoàn cảnh như thế này có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước!". Suốt 18 giờ, anh Tùng cùng 3 người bạn trong đội của mình đã quần thảo trong lũ dữ để cứu hộ, cứu nạn rất nhiều người dân Thái Nguyên đang bị cô lập. Sau khi vừa giải cứu được 10 học sinh bị cô lập, anh cho thuyền chạy về điểm tập kết thì phát hiện 2 người ngồi trên mái nhà vẫy tay liên tục cầu cứu. Ngay lập tức, chiếc thuyền được lệnh quay đầu, hướng về phía 2 người đang cầu cứu. Khi còn cách họ chừng 100 m, thuyền vướng hệ thống dây điện không thể di chuyển tiếp. Anh Tùng buộc dây thừng ngang bụng rồi nhảy xuống nước, bơi vào. Nạn nhân là 2 ông cháu.

Đội của anh Tùng có một xuồng với 4 thành viên, cứu hộ tại phường Túc Duyên từ 18 giờ ngày 7-10. Nhóm của anh đã giải cứu được 40 người. Lúc nửa đêm 7-10, họ nhận tin báo có 24 người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ đang mắc kẹt trên mái nhà. Khi tiếp cận, chiếc thuyền chỉ có thể đưa 10 người ra ngoài mỗi chuyến, nên đội ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ em. Xót xa nhất là một bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi đã dầm mưa suốt nhiều giờ. Cuộc giải cứu nghẹt thở nhất diễn ra lúc 3 giờ sáng 8-10 khi nhóm tiếp cận một căn nhà cấp 4 ngập gần chạm nóc.

Đêm 7-10, hàng chục đội cứu hộ ở các xã ven sông Cầu như: Phú Bình, Tân Thành, Điềm Thụy cũng vượt lũ dữ đến cứu dân. Cùng với đó, hàng chục đội cứu hộ từ các tỉnh lân cận cũng đã đổ về Thái Nguyên để ứng cứu. Anh Nhâm Quang Văn, đội trưởng Đội Cứu hộ 116, cho biết 19 thành viên và 5 xuồng máy của đội đã chia thành 5 mũi, mỗi xuồng có thêm một người dân địa phương dẫn đường, tỏa đi các hướng. Suốt đêm họ hoạt động không nghỉ.

Đến chiều 8-10, nước lũ bắt đầu rút nhưng tốc độ khá chậm. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân, đưa đến nơi an toàn. Thái Nguyên vẫn ngổn ngang bởi nhà ngập, đường ngập, nhà cửa tan hoang sau mưa lũ.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc Ngày 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước. Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: NHẬT BẮC Tại cuộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên ngay sau đó, Thủ tướng yêu cầu địa phương tổ chức chu đáo hậu sự cho người đã mất, tập trung tìm kiếm người mất tích và chăm sóc người bị thương. Đồng thời, cần hỗ trợ người dân tại các khu vực cô lập, bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm, không để dân thiếu ăn, thiếu mặc. Các cơ sở y tế, trường học, cơ quan phải được khôi phục ngay để hoạt động bình thường. Các lực lượng cần duy trì ứng trực tối đa, huy động mọi nguồn lực, phương tiện để tiếp cận khu vực ngập lụt, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, giảm thiểu thiệt hại tài sản, đồng thời phát huy phương châm "4 tại chỗ". Hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, xăng dầu cần được khôi phục; vệ sinh môi trường phải được thực hiện để ngăn dịch bệnh; ổn định đời sống, trật tự xã hội và khôi phục sản xuất, sinh kế cho dân. Về lâu dài, Thủ tướng nhấn mạnh cần đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều, phòng chống lũ lụt trên sông Cầu qua Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên được giao xây dựng dự án đường và đê hai bên sông Cầu, hoàn thành trước tháng 6-2026.

13 người chết, mất tích Theo thông tin nhanh của các tỉnh, mưa lớn sau bão số 11 đã gây thiệt hại rất nặng nề. Mưa lũ đã làm 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương (Thái Nguyên 4 người chết, 2 người mất tích do lũ cuốn; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do bị sét đánh). Mưa lũ làm 16.918 nhà ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội... bị ngập, cô lập; 710 nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng; trên 22.579 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 66 vị trí quốc lộ bị ách tắc; nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt. Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.



