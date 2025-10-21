Cứu người là trên hết, trước hết!

Những ngày qua, một sự việc liên quan đến quy trình tiếp nhận bệnh nhân, nạn nhân cấp cứu đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng vụ việc đã khiến không ít người đặt câu hỏi: Trường hợp bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không có thân nhân đi cùng, các cơ sở y tế sẽ xử lý ra sao? Việc thiếu giấy tờ, thông tin cá nhân hay người đại diện có thể khiến quá trình cấp cứu bị trì hoãn?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này, đại tá, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Vũ Đình Ân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Quân y 175, cho biết về nguyên tắc chuyên môn, bất cứ bệnh viện nào cũng phải đặt tính mạng người bệnh lên hàng đầu. Trong cấp cứu, không được phép chần chừ vì lý do hành chính hay tài chính. Tất cả các thủ tục chỉ được thực hiện sau khi đã xử lý bước cấp cứu ban đầu.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với địa phương tổ chức chương trình huấn luyện đào tạo và diễn tập mô hình cấp cứu trước bệnh viện .Ảnh: BỆNH VIỆN 175

Trong tình huống cấp cứu tối khẩn cấp thì việc triển khai các biện pháp cấp cứu để bảo đảm tính mạng cho người bệnh phải được đặt lên hàng đầu không chỉ vì thủ tục hành chính, tài chính mà chậm trễ, mất đi cơ hội cứu sống người bệnh, nạn nhân. Nếu có người thân đi cùng và không phải là cấp cứu tối khẩn cấp thì hoạt động cấp cứu và thủ tục thường là song song nhưng vẫn ưu tiên cho cấp cứu trước.

Theo BS Ân, tại Bệnh viện Quân y 175 cũng thường xảy ra tình trạng như vậy, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, người bệnh được người dân đưa vào trong tình trạng hôn mê, bệnh viện vẫn tiếp nhận và xử trí cấp cứu như bình thường, đồng thời các cơ quan như Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Công tác Xã hội của bệnh viện sẽ vào cuộc để hoàn thành các thủ tục hành chính sau. "Thậm chí, có những trường hợp không phải là cấp cứu tối khẩn, song nếu bệnh nhân không có thân nhân, chúng tôi vẫn điều trị trước, sau đó mới phối hợp xử lý hành chính. Tuy nhiên, cần phải phân biệt cấp cứu tối khẩn cấp và cấp cứu để tránh hiểu nhầm, không phải cứ đưa vào khoa cấp cứu là phải cấp cứu trước rồi làm thủ tục sau là không được - BS Ân nhấn mạnh.

Đề cập câu hỏi ai sẽ là người xác minh thông tin và liên hệ với người nhà bệnh nhân? BS Ân cho hay ở các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện lớn như Bệnh viện Quân y 175, việc này do Phòng Kế hoạch Tổng hợp hoặc Ban Công tác Xã hội phụ trách. Các bộ phận này sẽ tìm mọi cách để liên hệ với người nhà thông qua dữ liệu bệnh án, điện thoại, địa phương đưa bệnh nhân đến hoặc công an khu vực nếu cần thiết. Dù hiện tại chưa có một quy trình chung cho tiếp nhận người bệnh vô danh nhưng mỗi cơ sở y tế đều có quy trình tiếp cận và xử lý với nhóm bệnh nhân này. Có thể mỗi cơ sở y tế có quy trình khác nhau nhưng về nguyên tắc chung thì luôn đặt vấn đề cấp cứu tính mạng trước - thủ tục hành chính, tài chính sau.