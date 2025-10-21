HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu người là trên hết, trước hết!

Hải Yến

Mỗi cơ sở y tế có quy trình khác nhau nhưng về nguyên tắc chung thì luôn đặt vấn đề cấp cứu tính mạng trước - thủ tục hành chính, tài chính sau

 Những ngày qua, một sự việc liên quan đến quy trình tiếp nhận bệnh nhân, nạn nhân cấp cứu đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Dù chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng nhưng vụ việc đã khiến không ít người đặt câu hỏi: Trường hợp bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không có thân nhân đi cùng, các cơ sở y tế sẽ xử lý ra sao? Việc thiếu giấy tờ, thông tin cá nhân hay người đại diện có thể khiến quá trình cấp cứu bị trì hoãn?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề này, đại tá, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Vũ Đình Ân, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Quân y 175, cho biết về nguyên tắc chuyên môn, bất cứ bệnh viện nào cũng phải đặt tính mạng người bệnh lên hàng đầu. Trong cấp cứu, không được phép chần chừ vì lý do hành chính hay tài chính. Tất cả các thủ tục chỉ được thực hiện sau khi đã xử lý bước cấp cứu ban đầu.

Cứu người là trên hết, trước hết! - Ảnh 1.

Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với địa phương tổ chức chương trình huấn luyện đào tạo và diễn tập mô hình cấp cứu trước bệnh viện .Ảnh: BỆNH VIỆN 175

Trong tình huống cấp cứu tối khẩn cấp thì việc triển khai các biện pháp cấp cứu để bảo đảm tính mạng cho người bệnh phải được đặt lên hàng đầu không chỉ vì thủ tục hành chính, tài chính mà chậm trễ, mất đi cơ hội cứu sống người bệnh, nạn nhân. Nếu có người thân đi cùng và không phải là cấp cứu tối khẩn cấp thì hoạt động cấp cứu và thủ tục thường là song song nhưng vẫn ưu tiên cho cấp cứu trước.

Theo BS Ân, tại Bệnh viện Quân y 175 cũng thường xảy ra tình trạng như vậy, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, người bệnh được người dân đưa vào trong tình trạng hôn mê, bệnh viện vẫn tiếp nhận và xử trí cấp cứu như bình thường, đồng thời các cơ quan như Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Công tác Xã hội của bệnh viện sẽ vào cuộc để hoàn thành các thủ tục hành chính sau. "Thậm chí, có những trường hợp không phải là cấp cứu tối khẩn, song nếu bệnh nhân không có thân nhân, chúng tôi vẫn điều trị trước, sau đó mới phối hợp xử lý hành chính. Tuy nhiên, cần phải phân biệt cấp cứu tối khẩn cấp và cấp cứu để tránh hiểu nhầm, không phải cứ đưa vào khoa cấp cứu là phải cấp cứu trước rồi làm thủ tục sau là không được - BS Ân nhấn mạnh.

Đề cập câu hỏi ai sẽ là người xác minh thông tin và liên hệ với người nhà bệnh nhân? BS Ân cho hay ở các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện lớn như Bệnh viện Quân y 175, việc này do Phòng Kế hoạch Tổng hợp hoặc Ban Công tác Xã hội phụ trách. Các bộ phận này sẽ tìm mọi cách để liên hệ với người nhà thông qua dữ liệu bệnh án, điện thoại, địa phương đưa bệnh nhân đến hoặc công an khu vực nếu cần thiết. Dù hiện tại chưa có một quy trình chung cho tiếp nhận người bệnh vô danh nhưng mỗi cơ sở y tế đều có quy trình tiếp cận và xử lý với nhóm bệnh nhân này. Có thể mỗi cơ sở y tế có quy trình khác nhau nhưng về nguyên tắc chung thì luôn đặt vấn đề cấp cứu tính mạng trước - thủ tục hành chính, tài chính sau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo