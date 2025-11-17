Độc đáo robot khử khuẩn lần đầu xuất hiện tại một bệnh viện lớn ở phía Nam

Ngày 17-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết vừa đưa vào sử dụng hai robot khử khuẩn bằng tia cực tím UV-C.

Theo TS-BS Phùng Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đây là hệ thống robot khử khuẩn UV công nghệ mới đầu tiên được triển khai tại một bệnh viện công lập ở Việt Nam. Thiết bị được sử dụng cho phòng mổ, phòng ghép và phòng pha chế thuốc nhằm đảm bảo môi trường vô khuẩn đạt mức an toàn cao nhất trước các ca phẫu thuật quan trọng.



Trước đây, phải mất 2 giờ sau khi khử khuẩn phòng mổ mới có thể đi vào hoạt động thì nay với robot khử khuẩn UV chỉ cần 10–15 phút để hoàn tất toàn bộ chu kỳ khử khuẩn.

Mỗi năm, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hàng triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật kỹ thuật cao như ghép gan, thận, tim, phổi và nhiều thủ thuật xâm lấn phức tạp. Số ca hiến, ghép tạng tăng nhanh khiến áp lực lên hệ thống phòng mổ và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng lớn.

Mỗi ca hiến tạng có thể mang lại cơ hội sống cho 3–6 bệnh nhân, đồng nghĩa bệnh viện phải chuẩn bị nhiều phòng mổ và phòng ghép vận hành song song trong thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi quy trình vô khuẩn tuyệt đối bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến biến chứng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả ghép.

Trong lĩnh vực ghép tạng, nơi bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, nguy cơ nhiễm khuẩn luôn ở mức cao. Vì vậy, duy trì môi trường vô khuẩn không chỉ để phòng ngừa nhiễm khuẩn sớm mà còn bảo vệ kết quả ghép trong dài hạn. Các giải pháp vừa rút ngắn thời gian chuẩn bị, vừa duy trì mức an toàn tối đa được xem là then chốt trong hoạt động chuyên môn.

Trước đây, nhiều bệnh viện sử dụng phương pháp phun mù hóa chất (fogging) để khử khuẩn phòng mổ. Tuy nhiên, phương pháp này có hạn chế như thời gian chờ đợi kéo dài, nguy cơ lắng đọng hóa chất gây hư hỏng trang thiết bị và phụ thuộc nhiều vào nhân lực vận hành. Với những khu vực yêu cầu chuẩn bị gấp như phòng mổ ghép tạng, bất cập này thể hiện rõ.

BS Thắng cho biết một phòng mổ sau khi phun hóa chất cần tối thiểu 2 giờ mới có thể đưa vào sử dụng. Trong khi đó, robot khử khuẩn UV chỉ cần 10–15 phút để hoàn tất toàn bộ chu kỳ khử khuẩn.

Robot được lập trình bản đồ không gian, di chuyển tự động và phát tia UV-C để tiêu diệt vi sinh vật trên toàn bộ bề mặt, bao gồm các góc khuất khó tiếp cận. Thiết bị cũng được tích hợp hệ thống cảm biến tự ngắt tia khi phát hiện có người nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Phương pháp khử khuẩn bằng UV-C không để lại tồn dư hóa chất, không tạo hơi và không gây ăn mòn thiết bị điện tử. Ngoài hiệu quả ổn định, phương pháp này còn giúp rút ngắn thời gian chờ, giảm chi phí vận hành và tối ưu hóa quy trình chuẩn bị phòng mổ.

Bước tiến trong chuyển đổi số Thời gian qua, Bệnh viện Chợ Rẫy liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từ triển khai bệnh án điện tử EMR, hệ thống HIS–EMR đồng bộ đến trang bị MRI 3.0 Tesla. Việc đưa robot khử khuẩn UV vào hoạt động là một phần trong chiến lược phát triển bệnh viện thông minh, không giấy tờ, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả điều trị và hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện. Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến mới của Chợ Rẫy trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao an toàn cho người bệnh và khẳng định vai trò tiên phong của bệnh viện trong đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam.



