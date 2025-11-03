HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ phát hiện sớm ung thư, đột quỵ

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung thư hay cơ xương khớp

Ngày 3-11, Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Premier, thiết bị MRI cao cấp hàng đầu thế giới và là hệ thống đầu tiên được triển khai tại khu vực phía Nam.

Lần đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy có máy MRI phát hiện sớm đột quỵ, ung thư - Ảnh 1.

Hệ thống kỹ thuật hiện đại giúp đội ngũ y-bác sĩ điều trị hiệu quả cho người bệnh

BSCKII Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết với vai trò là bệnh viện đa khoa chuyên sâu tuyến cuối hạng đặc biệt, bệnh viện luôn tiên phong ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại nhằm đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho hàng triệu bệnh nhân khu vực phía Nam.

Lần đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy có máy MRI phát hiện sớm đột quỵ, ung thư - Ảnh 2.
Lần đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy có máy MRI phát hiện sớm đột quỵ, ung thư - Ảnh 3.

Hệ thống MRI hiện đại giúp phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác nhiều bệnh lý phức tạp

"Hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier không chỉ giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung thư hay cơ xương khớp mà còn mở rộng cơ hội nghiên cứu và đào tạo y học ứng dụng AI" - BS Việt nhấn mạnh.

BSCKII Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hệ thống SIGNA Premier ứng dụng công nghệ chênh từ Gradient gấp đôi thế hệ trước, giúp tăng độ phân giải hình ảnh và rút ngắn thời gian chụp còn 7–10 phút. Nhờ đó, bệnh nhân giảm cảm giác khó chịu khi nằm trong máy, trong khi bác sĩ thu được hình ảnh chi tiết hơn. Thiết bị đặc biệt tối ưu cho các ứng dụng chuyên sâu như thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp và ung thư.

Hệ thống cũng là nền tảng mở cho nghiên cứu y học chính xác, hỗ trợ phân tích định lượng não bộ, phát hiện sớm bệnh Alzheimer, Parkinson, theo dõi đa xơ cứng (MS) hoặc thực hiện Whole-body MRI – chụp toàn thân không dùng tia bức xạ để phát hiện sớm khối u và tổn thương tiềm ẩn.

Ngoài phần cứng hiện đại, hệ thống còn tích hợp AI toàn diện, giúp rút ngắn quy trình và hỗ trợ bác sĩ hiệu quả hơn.

PGS-TS Hoàng Minh Lợi, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, cho biết thêm việc đầu tư thiết bị MRI cao cấp là bước tiến quan trọng của chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh khu vực phía Nam.

Ông cho rằng chỉ khi có được hệ thống hiện đại, đội ngũ y-bác sĩ mới có thể triển khai các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao hiệu quả điều trị. Cùng với đó, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh MRI mở ra khả năng chẩn đoán sớm và chính xác hơn cho các bệnh lý tim mạch, thần kinh và ung bướu.

