Sức khỏe

Kỳ tích: 72 giờ lịch sử tại Chợ Rẫy, 7 ca ghép tạng

Hải Yến

(NLĐO) - Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc xuyên ngày đêm, ghép tạng cứu 7 người. Đặc biệt là ca ghép phổi lần đầu tại khu vực phía Nam.

Chiều 10-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết chỉ trong 3 ngày từ 7 đến 9-11, các bác sĩ tại bệnh viện đã thực hiện 2 đợt hiến – ghép tạng cứu được 14 người bệnh. Cụ thể: 2 bệnh nhân ghép phổi, 2 bệnh nhân ghép gan (trong đó một phần gan chuyển ra Huế, một phần ghép tại Bệnh viện Đại học Y Dược), 4 ca ghép thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 ca ghép tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 4 giác mạc chuyển ra Huế.

Bác sĩ Chợ Rẫy "trắng đêm" liên tiếp, hoàn thành 7 ca ghép tạng trong 3 ngày - Ảnh 1.
Bác sĩ Chợ Rẫy "trắng đêm" liên tiếp, hoàn thành 7 ca ghép tạng trong 3 ngày - Ảnh 2.

Ekip Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi. Đây cũng là lần đầu kỹ thuật này được triển khai tại khu vực phía Nam

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện, cho biết nhờ nỗ lực không ngừng, hầu hết bệnh nhân ghép tạng đang hồi phục tốt. Trong đó gồm 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, 2 ca ghép gan, 2 ca ghép phổi và 4 ca ghép giác mạc. Đặc biệt, đây cũng là ca ghép phổi đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy và khu vực phía Nam, mở ra bước ngoặt mới trong lĩnh vực ghép tạng.

"Tập thể bệnh viện đã làm việc xuyên ngày đêm, không kể cuối tuần, để tiếp nhận và ghép tạng kịp thời, mang lại sự sống cho 7 người bệnh tại bệnh viện và nhiều người bệnh tại các đơn vị khác" - BS Việt chia sẻ.

Nguồn tạng quý giá đến từ một bệnh nhân nam 49 tuổi (TP HCM) bị chấn thương sọ não nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công, gia đình đã đồng ý hiến tim, phổi, 2 thận và 2 giác mạc để cứu giúp những bệnh nhân khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, hội chẩn và đánh giá chức năng tạng, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, khẩn trương triển khai quy trình tiếp nhận và ghép tạng xuyên đêm.

Bác sĩ Chợ Rẫy "trắng đêm" liên tiếp, hoàn thành 7 ca ghép tạng trong 3 ngày - Ảnh 3.
Bác sĩ Chợ Rẫy "trắng đêm" liên tiếp, hoàn thành 7 ca ghép tạng trong 3 ngày - Ảnh 4.

Chỉ trong 3 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy làm việc xuyên ngày đêm, ghép tạng cứu 7 người

Các tạng hiến đã được ghép thành công. Cụ thể tim ghép cho bệnh nhân nam (53 tuổi, ngụ Cần Thơ); 2 thận ghép lần lượt cho bệnh nhân 47 tuổi (ngụ Đồng Nai) và bệnh nhân 40 tuổi (ngụ Đồng Tháp); phổi ghép cho bệnh nhân 39 tuổi ( ngụ TP HCM). Riêng 2 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho 2 bệnh nhân khác.

Chỉ trong 64 phút, với sự phối hợp của Cảnh sát giao thông tạng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy, kịp ghép cho bệnh nhân suy tim.

Ngay sau hoàn tất các ca ghép trên, trong đêm 7-11, bệnh viện lại tiếp tục tiếp nhận nguồn tạng hiến thứ hai từ một nam bệnh nhân 32 tuổi (ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) không qua khỏi do tai nạn giao thông. Gia đình bệnh nhân đã đồng ý thân nhân bệnh nhân đã đồng ý hiến tim, phổi, gan và 2 thận của người bệnh để có thể cứu giúp những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo và có chỉ định ghép.

"Khi ê-kíp bác sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ đưa người hiến về nhà, thì ngay trong đêm, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thông báo về 1 trường hợp hiến tạng khác. Để không làm ảnh hưởng đến tâm nguyện của gia đình người hiến cũng như kịp thời tiếp nhận các quà tặng thiêng liêng, Ban Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các ê-kip nhanh chóng phối hợp với đơn vị bạn để tiếp nhận và điều phối tạng hiến theo đúng quy trình nghiêm ngặt" - BS Việt nói.

Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã tuyển chọn và điều phối tạng hiến theo quy định. Cụ thể: Tim và hai thận được điều phối cho Bệnh viện Chợ Rẫy, gan được chia đôi (1 điều phối cho Huế và 1 điều phối cho Bệnh viện Đại học Y Dược, phổi điều phối cho Viện phổi Trung ương.

Ngay sau khi tiếp nhận tạng hiến, Trung tâm Điều phối Quốc gia, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Chợ Rẫy, hãng hàng không Vietnam Airlines và Cảnh sát giao thông TP HCM đã phối hợp chặt chẽ để vận chuyển tạng từ Bệnh viện Bà Rịa đến các điểm ghép ở cả ba miền. Chỉ trong 64 phút, tạng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy, kịp ghép cho bệnh nhân suy tim.

Do nhóm phẫu thuật viên từ Viện Phổi Trung ương không thể đến kịp, ê-kíp Chợ Rẫy đã tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển phổi ra Hà Nội, hỗ trợ ghép thành công cho bệnh nhân tại Viện Phổi Trung ương.

"Cách phối hợp này hiện đại, tiết kiệm nhân lực, chi phí và rút ngắn thời gian bảo quản tạng, tương đồng với tiêu chuẩn quốc tế" - BS Việt nói.

TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trường hợp hiến tạng vừa qua là nghĩa cử cao đẹp từ chính người bệnh và gia đình, dù trong giai đoạn đau buồn, họ vẫn chia sẻ những phần cơ thể còn chức năng để cứu sống người khác.

"Thay mặt các bệnh nhân nhận tạng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, và tất cả lực lượng, đơn vị đã hỗ trợ để các ca ghép thành công. Trong 3 ngày, 14 bệnh nhân đã được cứu sống nhờ tạng hiến. Điều này đặc biệt ý nghĩa vì phần lớn là người trẻ, có thể tiếp tục đóng góp cho xã hội" - BS Thu chia sẻ.

Theo BS Thu, phổi là loại tạng khó ghép mà khu vực phía Nam chưa từng thực hiện. Tuy nhiên, hiện bệnh viện đã có thể thực hiện. Như vậy, hiện bệnh viện có thể ghép hầu hết các loại tạng, chỉ còn tụy – ruột chưa triển khai, giúp bệnh nhân ở từng khu vực tiếp cận kỹ thuật ghép tạng mà không phải đi xa.





hiến tạng ghép tạng Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh sát giao thông ghép tim ghép phổi
