HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy dùng kỹ thuật mới cứu người phụ nữ bị ung thư vú

Hải Yến

(NLĐO) - Đây là bệnh nhân ghép thận đầu tiên được phẫu thuật và tái tạo lại cả 2 bên vú bằng phác đồ phối hợp cùng kỹ thuật mới.

Ngày 8-11, PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng Khoa Tuyến vú - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho hay khoa vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú và tái tạo vú thành công cho một nữ bệnh nhân ung thư tuyến vú hai bên, đặc biệt là người này đã từng ghép thận. 

Kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn cứu sống bệnh nhân ghép thận bị ung thư vú - Ảnh 1.

Đây là trường hợp ghép thận đầu tiên được phẫu thuật hai bên kết hợp nhiều phương pháp hiện đại

Bệnh nhân N.T.H (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) được phát hiện tổn thương ác tính ở giai đoạn sớm cả hai bên vú trong quá trình theo dõi sức khỏe sau ghép thận. Bệnh nhân phát hiện tổn thương dạng nhú ở hai bên vú, chưa ác tính nhưng có nguy cơ tiến triển. Sau đó, được theo dõi định kỳ mỗi 3 tháng. 

Đến tháng 9-2025, qua thăm khám định kỳ, kết quả CY-scan cho thấy 2 bên vú có tổn thương BIRADs 4A. Bệnh nhân được sinh thiết xác định ung thư vú tại chỗ (giai đoạn 0).

Kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn cứu sống bệnh nhân ghép thận bị ung thư vú - Ảnh 2.

Điều dưỡng thay băng cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Sau hội chẩn, các bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa tuyến vú, hoá - xạ trị, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, tiết niệu đã lựa chọn phẫu thuật ít xâm lấn. Ê-kíp quyết định cắt tuyến vú hai bên bằng nội soi, sinh thiết hạch, đồng thời tái tạo vú với túi độn. 

Đây là kỹ thuật mới tại Việt Nam được Bệnh viện Chợ Rẫy tiên phong thực hiện. Kỹ thuật này chỉ cần đường mổ 4 cm dưới nếp nách, giúp phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo ngắn, đồng thời duy trì thẩm mỹ. Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được xuất viện. 

Ung thư vú giai đoạn 0 khi tế bào ung thư chỉ giới hạn trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy, nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi gần 100%. 

PGS Khánh khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ, chụp nhũ ảnh và khám vú để phát hiện kịp thời, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.

Theo PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, phẫu thuật ít xâm lấn và tái tạo vú đang được triển khai ở nhiều nước châu Á nhờ phù hợp với thể tích tuyến vú nhỏ. 

Từ tháng 1-2023 đến 7-2024, bệnh viện đã thực hiện 130 ca, đạt hiệu quả 96,15%. Riêng bệnh nhân H. là trường hợp ghép thận đầu tiên được phẫu thuật hai bên kết hợp nhiều phương pháp hiện đại. Bệnh viện dự kiến triển khai phẫu thuật robot trong tái tạo vú trong tương lai.

Tin liên quan

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ phát hiện sớm ung thư, đột quỵ

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào sử dụng hệ thống cộng hưởng từ phát hiện sớm ung thư, đột quỵ

(NLĐO) - Hệ thống MRI 3.0 Tesla giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung thư hay cơ xương khớp

Ngừa nhiều loại ung thư "tử thần" nhờ 2 giờ chạy bộ

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Harvard chỉ ra rằng nguy cơ các bệnh ung thư đường tiêu hóa có thể giảm đáng kể chỉ nhờ chạy bộ, đi bộ.

Thuốc ung thư đột phá từ nọc độc bọ cạp?

(NLĐO) - Các nhà khoa học Brazil phát hiện ra một phân tử trong nọc độc bọ cạp là "khắc tinh" của căn bệnh ung thư phổ biến thứ 2 thế giới.

ghép thận Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị ung thư cứu sống bệnh nhân ung thư vú phẫu thuật nội soi theo dõi sức khỏe Kỹ Thuật Mới ít xâm lấn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo