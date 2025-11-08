Ngày 8-11, PGS-TS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng Khoa Tuyến vú - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), cho hay khoa vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú và tái tạo vú thành công cho một nữ bệnh nhân ung thư tuyến vú hai bên, đặc biệt là người này đã từng ghép thận.

Đây là trường hợp ghép thận đầu tiên được phẫu thuật hai bên kết hợp nhiều phương pháp hiện đại

Bệnh nhân N.T.H (40 tuổi, ngụ Tây Ninh) được phát hiện tổn thương ác tính ở giai đoạn sớm cả hai bên vú trong quá trình theo dõi sức khỏe sau ghép thận. Bệnh nhân phát hiện tổn thương dạng nhú ở hai bên vú, chưa ác tính nhưng có nguy cơ tiến triển. Sau đó, được theo dõi định kỳ mỗi 3 tháng.

Đến tháng 9-2025, qua thăm khám định kỳ, kết quả CY-scan cho thấy 2 bên vú có tổn thương BIRADs 4A. Bệnh nhân được sinh thiết xác định ung thư vú tại chỗ (giai đoạn 0).

Điều dưỡng thay băng cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Sau hội chẩn, các bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa tuyến vú, hoá - xạ trị, siêu âm, chẩn đoán hình ảnh, tiết niệu đã lựa chọn phẫu thuật ít xâm lấn. Ê-kíp quyết định cắt tuyến vú hai bên bằng nội soi, sinh thiết hạch, đồng thời tái tạo vú với túi độn.

Đây là kỹ thuật mới tại Việt Nam được Bệnh viện Chợ Rẫy tiên phong thực hiện. Kỹ thuật này chỉ cần đường mổ 4 cm dưới nếp nách, giúp phẫu thuật nhanh, ít đau, sẹo ngắn, đồng thời duy trì thẩm mỹ. Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Ung thư vú giai đoạn 0 khi tế bào ung thư chỉ giới hạn trong ống dẫn sữa hoặc tiểu thùy, nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi gần 100%.

PGS Khánh khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên tầm soát định kỳ, chụp nhũ ảnh và khám vú để phát hiện kịp thời, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.