Ngày 28-10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết bệnh viện vừa được trao giải 3 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 do Hội khuyến học Việt Nam tổ chức.

Bệnh viện Chợ Rẫy giành giải 3 Nhân tài Đất Việt nhờ AI trong hiến – ghép mô tạng

Giải thưởng nằm ở hạng mục y - dược với công trình "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI, Artificial Intelligence) trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô – tạng hiến" của nhóm tác giả TS-BSCKII Nguyễn Tri Thức – Thứ trưởng Bộ Y Tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người-Bệnh viện Chợ Rẫy; ThS-KS Lê Thanh Chương, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin-Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhóm tác giả đoạt giải TS-BS Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người-Bệnh viện Chợ Rẫy; ThS-KS Lê Thanh Chương, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin-Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đây là phần mềm chuyên biệt dành riêng cho chuyên ngành điều phối trong hiến và ghép mô-tạng đầu tiên tại Việt Nam. Nội dung thiết kế dựa vào các quy định của Bộ Y tế Việt Nam, kinh nghiệm lâm sàng và chỉnh sửa, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện triển khai và ứng dụng tại Việt Nam.

Hiện phần mềm đang được ứng dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và có triển vọng mở rộng ra các bệnh viện trên toàn quốc, bất kể là trung tâm ghép tạng hay không, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội và dễ dàng triển khai. Bộ Y tế đã chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để áp dụng phần mềm trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ cộng đồng trong đăng ký hiến tạng khi chết não hoặc chết tuần hoàn (đã đạt hơn 60.000 đơn đăng ký), đăng ký chờ ghép mô tạng, tìm hiểu thông tin và giải đáp thắc mắc liên quan đến hiến – ghép mô tạng. Công trình được đánh giá cao trong quản lý, tuyển chọn và điều phối thận, đồng thời có thể mở rộng cho các mô tạng khác như tim, gan, phổi, giác mạc.