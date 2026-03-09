Giữa trưa, cây xăng ở TP HCM ken kín người chờ đổ xăng

Ghi nhận khoảng 13 giờ ngày 9-3, tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) cho thấy lượng phương tiện đến đổ xăng tăng đột biến, nhiều thời điểm dòng xe xếp hàng kéo dài trước các trụ bơm.

Cây xăng đông nghẹt phương tiện đến đổ xăng giữa trưa.

Tại Cửa hàng xăng dầu số 17 thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ trên đường Tô Ký, hàng dài phương tiện chen chúc chờ đến lượt tiếp nhiên liệu giữa trời nắng nóng. Không chỉ xe máy, nhiều ô tô cá nhân, xe khách, xe tải nối đuôi nhau chờ đổ xăng. Một số người dân cho biết phải chờ hơn 40 phút mới đến lượt.

Phương tiện các loại tập trung đông trước trụ bơm để chờ tiếp nhiên liệu.

Chị Lương Thị Hoài (ngụ xã Đông Thạnh) cho biết phải chờ hơn 40 phút mới đến lượt đổ xăng, dù trước đó buổi sáng đã ghé cây xăng nhưng thấy quá đông nên quay về.

Việc phải chờ đợi lâu khiến không ít người tỏ ra mệt mỏi.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người dân mang theo chai hoặc can nhựa lớn đến mua xăng, tuy nhiên phía cửa hàng từ chối bán vào các vật chứa này nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ông Nguyễn Văn Sơn (61 tuổi, phường Trung Mỹ Tây) cho biết muốn mua 200.000 đồng xăng để tối cho nhân viên đi giao hàng nhưng cửa hàng không bán khi ông mang chai đến đựng. Trước đó, một cây xăng khác trên địa bàn chỉ bán cho ông 50.000 đồng. Ông nói do lo ngại nguồn cung nên muốn mua thêm để chủ động công việc.

Trao đổi với phóng viên, quản lý Cửa hàng xăng dầu số 17 cho biết tình trạng đông người bắt đầu xuất hiện từ chiều tối 7-3 và tăng mạnh trong ngày 9-3, đặc biệt từ sáng sớm.

"Hiện lượng khách đến đổ xăng tăng đột biến, nhưng cửa hàng vẫn bảo đảm nguồn cung để phục vụ người dân. Dự kiến chiều tối nay sẽ có xe bồn vận chuyển xăng đến bổ sung. Người dân không nên mua tích trữ vì có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn" – quản lý cây xăng này cho biết.

Trong khi đó, tại Cửa hàng xăng dầu Trung Mỹ Tây thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, ghi nhận cho thấy dòng phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng kéo dài tràn xuống lòng đường. Một số người dân cho biết tranh thủ đi đổ xăng vào buổi trưa vì lo ngại chiều tối đầu tuần lượng khách sẽ tăng,tuy nhiên khi đến nơi thì đã thấy dòng xe đợi khá đông.

Lượng phương tiện tập trung đông khiến hàng xe chờ đổ xăng kéo dài ra lòng đường.

Lê Hoàng Dương Thảo (18 tuổi, phường Hiệp Thành) cho biết tranh thủ ghé đổ xăng vào buổi trưa vì nghĩ chiều tối đầu tuần lượng người sẽ đông hơn, nhưng không ngờ thời điểm này đã phải xếp hàng chờ.

Giá xăng dầu tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô thế giới leo lên hơn 114 USD/thùng trong ngày 9-3, mức cao nhất kể từ năm 2022, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gây lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Dù lượng phương tiện tập trung đông tại một số cửa hàng, các điểm bán xăng dầu trong khu vực vẫn duy trì hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu tiếp nhiên liệu của người dân.

Giá xăng dầu ngày 9-3

Giá xăng dầu ngày 9-3 được áp dụng theo quyết định điều chỉnh ngày 7-3 của liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương, với mức tăng mạnh ở nhiều mặt hàng. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng hơn 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 25.226 đồng/lít, thấp hơn xăng RON 95 III 1.821 đồng/lít. Xăng RON 95 III tăng hơn 4.707 đồng/lít, giá bán lẻ tối đa 27.047 đồng/lít. Dầu diesel tăng 7.207 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 30.239 đồng/lít. Dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 35.091 đồng/lít. Dầu mazut 180 CST tăng 3.800 đồng/lít, giá bán lẻ hơn 21.327 đồng/lít.



