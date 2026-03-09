HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đầu cơ, găm hàng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng.

Ngày 9-3, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký văn bản số 3927/UBND-KTTC về việc "Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp".

Xử lý nghiêm các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đầu cơ, găm hàng - Ảnh 1.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng xầu nếu có hành vi đầu cơ, găm hàng. Ảnh minh họa

Trong văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh giao Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung, góp phần ổn định thị trường.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải duy trì hoạt động bán hàng theo thời gian đã đăng ký; trường hợp tạm dừng bán do sửa chữa, hết hàng, sự cố kỹ thuật hoặc lý do bất khả kháng phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định, không được tự ý đóng cửa kéo dài. Đồng thời, chủ động theo dõi những khu vực có nguy cơ thiếu hàng để kịp thời tham mưu điều tiết nguồn cung, tránh xảy ra tình trạng đứt gãy cục bộ.

Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý theo địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu; kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá không hợp lý. Trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh, cơ quan Thuế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, vi phạm về giá, đo lường, chất lượng, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế.

Tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo UBND các xã, phường được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu tại các cơ sở trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng trái quy định, không niêm yết giá, bán không đúng định lượng hoặc cắt giảm thời gian bán hàng.

Đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình cung ứng xăng dầu, báo cáo và đề xuất giải pháp khi có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về tình hình thị trường xăng dầu, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và cả nước; ưu tiên mục tiêu cung ứng đầy đủ, liên tục các mặt hàng xăng dầu cho người tiêu dùng theo đúng giá quy định, không đặt lợi nhuận ngắn hạn lên trên yêu cầu ổn định thị trường trong giai đoạn hiện nay.

Chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp trong điều hành sản xuất, nhập khẩu, thu mua, vận chuyển, phân phối; xây dựng chính sách chiết khấu phù hợp và các biện pháp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhằm bảo đảm không để xảy ra đứt gãy nguồn cung tại cả ba cấp: thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thực hiện nghiêm quy định về mức dự trữ xăng dầu bắt buộc tối thiểu theo quy định hiện hành của pháp luật.

tỉnh Thanh Hóa xăng dầu xử lý nghiêm kinh doanh xăng dầu găm hàng đầu cơ
