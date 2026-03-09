HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Yêu cầu xử lý hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đặc biệt là tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu xử lý hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ - Ảnh 1.

TP Hà Nội yêu cầu đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố. Ảnh minh hoạ

Theo UBND TP Hà Nội, hiện trong bối cảnh xung đột ở khu vực Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu trong nước.

Để ổn định thị trường, đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu để phục vụ người dân, Hà Nội giao Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ quy định về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.

Tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời xử lý theo thẩm quyền nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đóng mở cửa của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã, phường.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ việc phân luồng, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực có cửa hàng xăng dầu tập trung đông người mua.

"Giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng kinh doanh trái phép để trục lợi, gây mất trật tự an ninh, không đảm bảo chất lượng, an toàn phòng cháy, chữa cháy…"- văn bản nêu rõ.

Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường; đảm bảo nguồn xăng dầu đầy đủ, liên tục; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng đã đăng ký.

Trước đó, theo Sở Công Thương Hà Nội, một số doanh nghiệp bán lẻ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng (giảm số giờ bán hàng) do không đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng liên tục, nhân lực để phục vụ hoạt động.

Trong ngày 7-3, cơ quan chức năng ghi nhận 17 cửa hàng trên địa bàn tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6-3.

Sở Công Thương đánh giá các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Tại Hà Nội, hiện có gần 70% cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống đầu mối, hơn 30% thuộc thương nhân phân phối và nhà cung cấp từ tỉnh, thành khác.

Hà Nội xăng dầu xăng Dầu giá bán xăng
