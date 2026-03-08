Bộ Tư pháp đang thẩm định đối với dự thảo nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.



Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

Trong hồ sơ dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ tình hình xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thế giới. Theo đó, Eo biển Hormuz hiện bị Iran phong tỏa khiến cho khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nguồn dầu thô tại các nước Trung Đông không thể đi qua để đến các nhà máy lọc dầu, nhất là khu vực châu Á.

Tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á phải cắt giảm công suất, mở kho dự trữ dầu thô, hạn chế, dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu, khiến giá xăng dầu bị đẩy lên rất cao.

Cùng với đó, một số nhà máy lọc dầu trong nước cũng gặp phải khó khăn khi nguồn cung dầu thô từ nước ngoài có nguy cơ thiếu hụt dẫn đến việc khó có thể thực hiện được hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam hầu hết nhập từ Asean và Hàn Quốc với mức thuế suất chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Song, với bối cảnh chung của cả thế giới, việc mua xăng dầu thành phẩm từ nguồn này cũng sẽ gặp khó khăn.

Cơ quan này lo ngại nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, nguồn nhập khẩu thay thế, bổ sung vừa khan hiếm vừa bị đội giá kép, thậm chí có thể không có hàng để mua nhập khẩu, nguồn cung trong nước gặp khó khăn, thì Việt Nam có thể gặp bất lợi cả về đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả.

Do đó, để ứng phó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% với các mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS: 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và mặt hàng Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (thuộc mã HS 2710.12.80).

Đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, các loại dầu nhiên liệu (thuộc các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (thuộc mã HS 2710.19.81, 2710.19.82); các kerosine khác (thuộc mã HS 2710.19.83).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 3% xuống 0% với mặt hàng Xylen (thuộc mã HS 2707.30.00), condensate (thuộc mã HS 2709.00.20), P-Xylen (thuộc mã HS 2902.43.00). Mặt hàng Hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án giảm thuế như đề xuất nêu trên, ước giảm thu ngân sách là khoảng 1.024 tỉ đồng. Bộ Tài chính đề xuất nghị định sau khi được thông qua, có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-4, trường hợp cần kéo dài sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định.