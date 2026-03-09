Cử tri ở TPHCM gây chú ý khi đề cập giá xăng dầu, giá gas đang leo thang

Ngày 9-3, năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI thuộc tổ bầu cử số 10 (TPHCM) và năm ứng viên đại biểu HĐND số 29, 30, 31, 32 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thới An (TPHCM).

Tiếp xúc cử tri tại phường Thới An

5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội gồm:

- Luật sư Hà Hải - Bí thư Chi bộ 7, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp.

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

- Ông Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Trần Thị Diệu Thúy trình bày chương trình hành động

- Bà Trần Thị Diệu Thúy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Luật sư Hà Hải trình bày chương trình hành động

- Ông Trần Diệp Tuấn - Bí thư Đảng ủy Đại học Y dược TPHCM; Bí thư Đảng ủy Trường Y; cán bộ giảng dạy Bộ môn Nhi, Trường Y - Đại học Y Dược TPHCM.

5 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân TPHCM gồm:

- Ông Nguyễn Toàn Thắng - Uỷ viên UBND TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM.



5 ứng cử viên HĐND TPHCM

- Ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thới Hiệp (TPHCM).

- Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM.

- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Trưởng ban Ban văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM.

- Ông Nguyễn Đức Vinh - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường An Phú Đông (TPHCM).

Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị TPHCM trình bày chương trình hành động

10 ứng cử viên đã trình bày các chương trình hành động, cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ đại biểu quốc hội cũng như nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cũng như những vấn đề về chính sách pháp luật, quy hoạch treo trên địa bàn.

Cử tri đặt nhiều vấn đề "nóng"

Cử tri Lê Viết Kỳ (ngụ phường Thới An, TPHCM) đặt vấn đề: "Trong bối cảnh giá xăng dầu và gas liên tục tăng cao do những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, cần có giải pháp gì để bình ổn giá cả? Việc xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm hiến kế các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng sẽ giúp cuộc sống của người dân ổn định hơn".

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên đưa ra giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp găm hàng xăng dầu, gas, gây gián đoạn nguồn cung các dịch vụ năng lượng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Trả lời vấn đề này, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thanh cho rằng đây là câu hỏi mang tính vĩ mô. Theo ông Thanh, để đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã đề xuất nhiều giải pháp như sử dụng quỹ bình ổn giá và xem xét điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu.

Cử tri Lê Viết Kỳ đặt vấn đề giá xăng dầu gây chú ý tại buổi tiếp xúc

Ông Thanh cho rằng trước mắt cần đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tham mưu các chính sách linh hoạt để ứng phó với những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Ông cũng nêu ý kiến rằng Petrolimex có thể chấp nhận giảm lợi nhuận để nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là tại các đô thị lớn như TPHCM và Hà Nội.

Quy hoạch treo kéo dài

Ngoài vấn đề năng lượng, nhiều cử tri cũng phản ánh tình trạng các dự án treo trên địa bàn phường Thới An kéo dài nhiều năm gây bức xúc cho người dân nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Một số ý kiến cũng cho rằng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến hiện nay còn khó sử dụng, chưa thực sự phù hợp với người cao tuổi và một số nhóm đối tượng khác.

Cử tri cũng đặt câu hỏi: nếu các vấn đề người dân phản ánh đến đại biểu nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, các đại biểu có theo đuổi vụ việc đến cùng hay không?

Trả lời nội dung này, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh khẳng định sẽ luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và thực hiện việc tiếp công dân theo lịch của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, đồng thời theo dõi và chuyển các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Các ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân đến Quốc hội, từ đó đóng góp xây dựng các bộ luật gần gũi với đời sống, sát với thực tiễn xã hội.

Luật sư Hà Hải cho biết trong thời gian qua ông đã tích cực đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp địa phương trong hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn và phổ biến pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo luật sư Hà Hải, trợ giúp pháp lý không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư mà còn là cơ hội để ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những ý kiến này cần được tổng hợp và phản ánh trực tiếp đến Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng liên quan nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, bà Trần Thị Diệu Thúy cho rằng công tác quản lý và thanh tra các cơ sở chế biến thực phẩm hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Bà cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị và thúc đẩy việc tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm siết chặt quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm, đảm bảo nguồn thực phẩm đưa ra thị trường an toàn hơn cho người tiêu dùng.







