Hàng ngàn người dân cổ vũ tại đích đến Cúp xe đạp truyền hình TP HCM

Không khí tại khu vực gần Hội trường Thống Nhất trở nên sôi động khi người dân và du khách tập trung theo dõi chặng về đích Cúp Truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026, giải đua xe đạp toàn quốc tổ chức thường niên dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chặng 25 là chặng cuối của giải, có lộ trình dài 133 km từ Tây Ninh về TPHCM, khép lại hành trình thi đấu qua nhiều tỉnh, thành trong nước.
Tại khu vực vạch đích, người dân đứng dọc các điểm quan sát, chăm chú theo dõi diễn biến đoàn đua khi tiến vào giai đoạn cuối. Khi các tay đua tăng tốc, không khí trở nên sôi động với tiếng hò reo, cổ vũ liên tục.
Nhiều người dân tranh thủ dịp nghỉ lễ để theo dõi trực tiếp chặng về đích, hòa vào không khí thể thao sôi động của thành phố.
Cúp Truyền hình TPHCM là giải đua xe đạp truyền thống quy tụ nhiều đội mạnh trong nước và quốc tế, được tổ chức theo hành trình xuyên Việt và luôn khép lại tại TPHCM vào dịp 30-4, trở thành sự kiện thể thao nổi bật hằng năm.
