Hàng ngàn người dân cổ vũ tại đích đến Cúp xe đạp truyền hình TP HCM

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Trưa 30-4, khu vực Hội trường Thống Nhất TP HCM thu hút đông người dân theo dõi chặng cuối Cúp xe đạp truyền hình TP HCM 2026.

Marchuk Dzianis thắng chặng cuối Cúp truyền hình 2026, xe đạp TPHCM "ẵm" cú ăn ba

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson thắng chặng kịch tính tại Mỹ Tho

Cúp truyền hình TPHCM 2026: Chờ đợi ai sẽ cán đích đầu tiên tại Hội trường Thống Nhất?

Không khí tại khu vực gần Hội trường Thống Nhất trở nên sôi động khi người dân và du khách tập trung theo dõi chặng về đích Cúp Truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026, giải đua xe đạp toàn quốc tổ chức thường niên dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đông đảo người dân theo dõi các tay đua tại chặng cuối Cúp đua xe đạp truyền hình TPHCM 2026.

Chặng 25 là chặng cuối của giải, có lộ trình dài 133 km từ Tây Ninh về TPHCM, khép lại hành trình thi đấu qua nhiều tỉnh, thành trong nước.

Tại khu vực vạch đích, người dân đứng dọc các điểm quan sát, chăm chú theo dõi diễn biến đoàn đua khi tiến vào giai đoạn cuối. Khi các tay đua tăng tốc, không khí trở nên sôi động với tiếng hò reo, cổ vũ liên tục.

Nhiều em nhỏ được gia đình đưa đi xem Cúp đua xe đạp, cầm cờ cổ vũ các tay đua.

Nhiều người dân tranh thủ dịp nghỉ lễ để theo dõi trực tiếp chặng về đích, hòa vào không khí thể thao sôi động của thành phố.

Ông Huỳnh Xuân Thông (60 tuổi, phường Tân Định) cho biết ông theo dõi Cúp Truyền hình nhiều năm và rất vui khi giải năm nay có sự góp mặt của đội Công an TPHCM tại chặng về đích.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thuý cùng con gái đã hai lần theo dõi các tay đua về đích vào dịp lễ và rất thích không khí sôi động này.

Cúp Truyền hình TPHCM là giải đua xe đạp truyền thống quy tụ nhiều đội mạnh trong nước và quốc tế, được tổ chức theo hành trình xuyên Việt và luôn khép lại tại TPHCM vào dịp 30-4, trở thành sự kiện thể thao nổi bật hằng năm.

