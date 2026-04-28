Thể thao

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson thắng chặng kịch tính tại Mỹ Tho

Quang Liêm

(NLĐO) - Tay đua New Zealand Patrick Patterson có màn nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026.

Diễn ra ngày 28-4 từ Cần Thơ đi Mỹ Tho (Đồng Tháp), dài 114 km, chặng đua thứ 23 có tốc độ cao ngay từ đầu khi các đội mạnh như Công an TPHCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Đồng Tháp liên tục tổ chức tấn công. Trong khi đó, ê-kíp TPHCM Vinama, TPHCM New Group cùng Đồng Nai chủ động kiểm soát thế trận nhằm bảo vệ các danh hiệu.

Dù nhiều lần tách tốp thành công, các nhóm đi đầu vẫn không thể tạo cách biệt khi luôn bị tốp đông do áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) kéo bắt lại. Cuộc đua vì thế liên tục bị "xé nhỏ" rồi nhập lại, tạo nên thế trận giằng co suốt hành trình. Ở các điểm sprint, Phan Hoàng Thái (Đồng Tháp 1) thắng Sprint 1, trong khi Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) giành Sprint 2 sau khi góp mặt trong nhóm 9 tay đua thoát đi thành công.

Cao trào đến ở 10 km cuối khi Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) bất ngờ tấn công một mình, tạo khoảng cách đáng kể với tốp sau. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành khi anh bị bắt lại cách đích 3 km. Ngay sau đó, các đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long tổ chức đội hình kéo tốc độ, đưa chân nước rút Patrick Patterson vào vị trí thuận lợi.

Tại đích đến Mỹ Tho, màn nước rút diễn ra nghẹt thở. Anton Popov (Thanh Hóa) là người tung nước rút sớm và chiếm ưu thế, nhưng Patrick Patterson từ phía sau tăng tốc mạnh mẽ, tung cú đẩy xe đúng thời điểm để vượt lên giành chiến thắng.

"Tôi rất vui với chiến thắng này. Khi còn khoảng 200 m, tôi thấy Popov tăng tốc với vị trí thuận lợi. Rất may tôi vẫn kịp tung nước rút để vượt lên," Patterson chia sẻ sau chặng.

Đây là chiến thắng chặng thứ 5 của Patterson tại giải năm nay, cân bằng thành tích với Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) trong cuộc đua Áo xanh.

Do các tay đua mạnh đều về chung tốp đầu, các danh hiệu không thay đổi: Yarash Uladzislau giữ Áo vàng, Marchuk Dzianis giữ Áo xanh, Phạm Lê Xuân Lộc giữ Áo cam, Trần Trọng Phúc giữ Áo trắng và TP HCM Vinama dẫn đầu đồng đội.

Ngày 29-4, đoàn đua bước vào chặng 24 từ Đồng Tháp đi Tây Ninh (146 km), chặng áp chót trước khi về đích tại TPHCM.

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson tỏa sáng lần 4, Vĩnh Long thắng lớn ở Cần Thơ

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson tỏa sáng lần 4, Vĩnh Long thắng lớn ở Cần Thơ

(NLĐO) - Tay đua người New Zealand Patrick Patterson tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giúp đội Vĩnh Long giành chiến thắng chặng 22 diễn ra tại Cần Thơ.

Cúp truyền hình TPHCM: HTV-Tôn Đông Á 2026: Đặng Thành Được thắng chặng dài nhất

(NLĐO) - Tay đua Đặng Thành Được tạo bất ngờ lớn khi đánh bại dàn ngoại binh, cán đích đầu tiên ở chặng 21 - chặng đua dài nhất năm nay của Cúp truyền hình.

Cúp truyền hình TPHCM 2026: Tay đua Thụy Sĩ mang về chiến thắng thứ hai cho Đồng Tháp

(NLĐO) - Tay đua Christoph Janssen một mình tách tốp để cán đích đầu tiên chặng 20 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026 tại Thủ Dầu Một.

