Thể thao

Marchuk Dzianis thắng chặng cuối Cúp truyền hình 2026, xe đạp TPHCM "ẵm" cú ăn ba

Quang Liêm

(NLĐO) - Cúp truyền hình TPHCM 2026 khép lại với chiến thắng chặng thứ 7 của Marchuk Dzianis, trong khi ê-kíp TPHCM khẳng định sức mạnh bằng cú ăn ba danh giá.

Chặng 25 từ Tây Ninh về TPHCM dài 133 km diễn ra trong không khí lễ hội sôi động. Đông đảo người dân đứng kín hai bên đường cổ vũ, đặc biệt khu vực đích đến trước Hội trường Thống Nhất trở thành điểm nhấn với nhiều hoạt động đồng hành, thu hút hàng trăm VĐV phong trào tham gia.

Không khí lễ hội tràn ngập trên đường đón đoàn đua ở chặng cuối, vào ngày 30-4 lịch sử

Diễn biến chuyên môn đúng với kịch bản quen thuộc ở chặng cuối. Sau các nỗ lực tấn công của nhóm đầu, trong đó có Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) làm đầu máy kéo chủ lực, đoàn đông phía sau vẫn kịp bắt lại trước khi về đích. 

Lực lượng CSGT TPHCM chào đoàn đua và nhân dân TPHCM

Tại màn nước rút quyết định, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) một lần nữa thể hiện đẳng cấp, cán đích đầu tiên, qua đó nâng tổng số chiến thắng chặng lên con số 7, chính thức khẳng định danh hiệu Áo xanh - vua nước rút.

Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) có chiến thắng chặng số 7, chính thức khẳng định danh hiệu Áo xanh - vua nước rút

Do đoàn đua về đích cùng tốp đông, các danh hiệu chung cuộc không thay đổi. Tay đua người Belarus Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giành Áo vàng sau khi giữ vững lợi thế từ chặng vượt đèo Hải Vân. Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xếp nhì, trong khi Pierantozzi Lucio (Đồng Nai) đứng thứ ba chung cuộc.

Ở hệ thống giải thưởng cá nhân, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, đánh dấu bước tiến sau nhiều năm chinh phục Áo trắng. Trong khi đó, Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giành Áo chấm đỏ - vua leo núi, còn tài năng trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) đoạt Áo trắng.

Đáng chú ý, TPHCM Vinama giành chức vô địch đồng đội với cách biệt hơn 3 phút so với đội Công an TPHCM, hoàn tất cú ăn ba danh giá cho xe đạp TPHCM ở mùa giải năm nay.

Giải năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hành trình 25 chặng xuyên Việt, xuất phát từ Phú Thọ và kết thúc tại TPHCM, tiếp tục khẳng định vị thế giải đua xe đạp truyền thống hàng đầu cả nước.

Bên cạnh chuyên môn, nhà tài trợ Tôn Đông Á tiếp tục ghi dấu ấn với chuỗi hoạt động an sinh xã hội, trao hơn 2,5 tỉ đồng trong suốt hành trình, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của giải đấu.

Cúp truyền hình TPHCM 2026: Chờ đợi ai sẽ cán đích đầu tiên tại Hội trường Thống Nhất?

Ngày 30-4, chặng cuối Cúp truyền hình TPHCM 2026 hứa hẹn kịch tính: liệu "Vua nước rút" tiếp tục lên tiếng hay một cú lật kèo bất ngờ sẽ xảy ra?

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ

Tại Cúp Truyền hình TP HCM - HTV Tôn Đông Á 2026, từng khuôn hình, từng nhịp bánh xe được nâng tầm bằng tư duy tổ chức hiện đại

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson thắng chặng kịch tính tại Mỹ Tho

(NLĐO) - Tay đua New Zealand Patrick Patterson có màn nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026.

