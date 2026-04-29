Cúp truyền hình TPHCM 2026: Chờ đợi ai sẽ cán đích đầu tiên tại Hội trường Thống Nhất?

Chiến thắng chặng 24 từ Mỹ Tho đi Tây Ninh, dài 159 km, của Marchuk Dzianis không chỉ là lần thứ 6 anh giành ngôi nhất chặng mà còn là lời khẳng định đanh thép cho danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. Tuy nhiên, khi đoàn đua bước vào chặng 25 từ Tây Ninh về TPHCM (133 km), câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: ai sẽ là người cán đích đầu tiên trong ngày hạ màn?

Chặng áp chót cho thấy một kịch bản quen thuộc nhưng không hề nhàm chán. Từ những pha tấn công sớm của nhóm ngoại binh mạnh như Marchuk Dzianis, Janssen cho đến màn "ra đòn" của bộ 3 áo vàng Yarash Uladzislau, áo chấm đỏ Mugisha Moise và tay đua xếp nhì tổng sắp Sergei Kulikov, thế trận liên tục bị xé nhỏ rồi tái lập.

Dù vậy, khi mọi toan tính chiến thuật dần hạ nhiệt ở những km cuối, sân khấu lại thuộc về những chân nước rút. Và một lần nữa, Marchuk Dzianis chứng minh vì sao anh gần như "độc cô cầu bại" ở những pha nước rút tốc độ cao.

Marchuk Dzianis (KENDA Đồng Nai) lần thứ 6 thắng chặng



Các danh hiệu sau 24 chặng không thay đổi khi Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng dành cho VĐV có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc.

Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. TPHCM Vinama dẫn đầu danh hiệu đồng đội.

Tại Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Viên - Giám đốc Công ty TNHH XD TM QC Á Đông, đối tác của Tôn Đông Á trao tặng 20 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày mai (30-4), các tay đua tranh tài chặng 25 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 cũng là chặng cuối từ Tây Ninh về TPHCM, cự ly thi đấu 133 km.