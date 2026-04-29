Thể thao

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ

Bài và ảnh: QUANG LIÊM

Tại Cúp Truyền hình TP HCM - HTV Tôn Đông Á 2026, từng khuôn hình, từng nhịp bánh xe được nâng tầm bằng tư duy tổ chức hiện đại

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong công tác tổ chức năm nay chính là việc triển khai đồng bộ hệ thống flycam truyền tín hiệu trực tiếp.

Công nghệ truyền dẫn tiên tiến

Nếu như ở những mùa giải trước, hình ảnh từ trên cao chỉ mang tính chất minh họa hoặc được biên tập lại thì năm 2026, flycam đã trở thành "linh hồn" của mỗi chặng trực tiếp. Khán giả không còn bị giới hạn bởi những góc máy ngang tầm mắt từ mô tô hay xe truyền hình lưu động. Thay vào đó là những góc quay rộng, bao quát toàn bộ sự chuyển động của đoàn đua qua những địa hình hiểm trở.

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ - Ảnh 1.

Đoàn đua tại chặng đua Mỹ Tho - Đồng Tháp (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Từ sự hùng vĩ, uốn lượn của "đệ nhất đèo" Hải Vân, sự hiểm hóc của đèo Khánh Lê cho đến vẻ đẹp bình dị, trù phú của những cánh đồng miền Tây Nam Bộ, tất cả hiện lên sống động như một thước phim điện ảnh. Công nghệ này không chỉ nâng cao trải nghiệm thị giác mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Trọng tài.

Không chỉ đẹp, những góc quay này còn giúp Ban Tổ chức kiểm soát tình huống chính xác hơn, đặc biệt ở các điểm sprint hay đích đến - nơi từng centimet có thể quyết định chiến thắng. Công nghệ đã trở thành một "tay đua thầm lặng", góp phần định hình cách người xem cảm nhận môn thể thao này.

Với lộ trình 25 chặng đua, đoàn đua đã đi qua hàng chục tỉnh - thành, chinh phục những cung đường khắc nghiệt nhất, mang hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua công nghệ truyền dẫn tiên tiến.

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ - Ảnh 2.

Flycam theo sát vận động viên, không chỉ nâng cao trải nghiệm thị giác mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ban Trọng tài nếu có tình huống tranh cãi

Trực tiếp đa nền tảng

Một trong những thay đổi đáng giá nhất là cách cuộc đua đến với công chúng. Không còn giới hạn trên màn hình tivi, Cúp Truyền hình 2026 được phủ sóng toàn diện từ truyền hình, mạng xã hội đến các nền tảng số.

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ - Ảnh 3.

Đoàn đua vừa qua cầu Mỹ Thuận (tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mỗi chặng đua là một dòng chảy dữ liệu liên tục khi khán giả ngồi ở nhà vẫn có thể xem được hình ảnh trực tiếp, vị trí đoàn đua theo thời gian thực và cả khoảng cách, tốc độ được cập nhật từng giây.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc đua được phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Trong dòng người hối hả, chỉ cần một chiếc radio hay điện thoại, người hâm mộ vẫn có thể "theo bánh xe lăn" qua từng cung đường. Đây không chỉ là mở rộng kênh tiếp cận, mà là thay đổi cách một sự kiện thể thao tồn tại trong đời sống.

Theo cùng đoàn đua là cả một trường quay di động lăn bánh suốt 2.800 km, khi đằng sau những khung hình mượt mà là một guồng máy kỹ thuật vận hành với cường độ cao: xe truyền hình lưu động, hệ thống truyền tín hiệu không dây, thiết bị vệ tinh… tất cả di chuyển cùng đoàn đua qua đèo cao, biển nắng.

Mỗi buổi truyền hình trực tiếp kéo dài hàng giờ là kết quả của sự phối hợp gần như tuyệt đối giữa: Trung tâm điều hành - Tổ quay hiện trường - Bộ phận phát sóng. Điều này giảm thiểu tối đa việc sai sót và cũng không có chặng nào được phép "đứt sóng".

Những người giữ nhịp thầm lặng

Ít xuất hiện trên sóng nhưng lực lượng bảo vệ lại là nền tảng của toàn bộ cuộc đua. Hàng trăm km đường mỗi ngày được "mở lối" trật tự, vừa đảm bảo thi đấu vừa không làm xáo trộn đời sống người dân. Sự chuyên nghiệp ấy không ồn ào nhưng quyết định sự thành công của cả giải. Từ các chiến sĩ Cảnh sát giao thông dẫn đường đến lực lượng an ninh, dân quân tại các địa phương nơi đoàn đua đi qua, tất cả đã tạo nên một "lá chắn" vững chắc. Sự phối hợp hiệp đồng quân dân y đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hàng trăm vận động viên và đoàn mô tô, xe máy phục vụ báo chí tác nghiệp.

Cúp truyền hình TP HCM 2026: "Sàn diễn" của công nghệ - Ảnh 4.

Cúp Truyền hình TP HCM - HTV Tôn Đông Á 2026 (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Ông Ngô Quang Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Xe thể thao TP HCM, cho biết: "Việc điều tiết giao thông tại các giao lộ lớn luôn được chúng tôi chủ động cùng lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương mà đoàn đua đi qua trao đổi kỹ từng phương án. Dù trên những cung đường hẹp hay quốc lộ, đèo cao, công tác này vẫn được thực hiện chuyên nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và bảo đảm lộ trình đua thông suốt".

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần và an ninh là nền tảng vững chắc nhất để những điểm mới về công nghệ có cơ hội tỏa sáng.

Cúp Truyền hình TP HCM 2026 sẽ kết thúc tại Hội trường Thống Nhất vào trưa 30-4 lịch sử, không chỉ để tìm ra chủ nhân của những danh hiệu danh giá, mà còn để khẳng định một tầm nhìn mới. Giải đấu đã vượt xa khuôn khổ của một sự kiện thể thao để trở thành biểu tượng cho sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên của ngành truyền hình. Giải cũng khẳng định mạnh mẽ vị thế của một giải đấu truyền thống đang không ngừng làm mới để hòa chung dòng chảy phát triển của thể thao hiện đại thế giới. 

Giữ "độ nóng" cho giải đấu

Không nằm ngoài vòng xoay công nghệ, lực lượng phóng viên báo chí tác nghiệp tại giải cũng cho thấy sự lột xác về phương thức đưa tin. Tại Cúp Truyền hình 2026, các phóng viên vận hành theo mô hình "tòa soạn hội tụ" ngay trên đường đua. Thông tin được cập nhật theo thời gian thực. Những đoạn clip highlight, những khoảnh khắc bứt phá hay những giọt nước mắt hạnh phúc của vận động viên được sản xuất và xuất bản ngay tại chỗ qua các nền tảng đa phương tiện.

Cách tác nghiệp năng động này không chỉ giúp giữ "độ nóng" cho giải đấu mà còn tạo ra một dòng chảy thông tin liên tục, tương tác mạnh mẽ với độc giả, biến mỗi chặng đua thành một sự kiện truyền thông trên không gian mạng. Chính điều đó giúp giải đấu giữ được "độ nóng" xuyên suốt 25 chặng.


Cúp truyền hình TPHCM 2026: Tay đua Thụy Sĩ mang về chiến thắng thứ hai cho Đồng Tháp

(NLĐO) - Tay đua Christoph Janssen một mình tách tốp để cán đích đầu tiên chặng 20 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026 tại Thủ Dầu Một.

Cúp truyền hình TPHCM: HTV-Tôn Đông Á 2026: Đặng Thành Được thắng chặng dài nhất

(NLĐO) - Tay đua Đặng Thành Được tạo bất ngờ lớn khi đánh bại dàn ngoại binh, cán đích đầu tiên ở chặng 21 - chặng đua dài nhất năm nay của Cúp truyền hình.

Cúp truyền hình 2026: Patrick Patterson thắng chặng kịch tính tại Mỹ Tho

(NLĐO) - Tay đua New Zealand Patrick Patterson có màn nước rút ngoạn mục để giành chiến thắng chặng 23 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - HTV Tôn Đông Á 2026.

