Hình ảnh cảnh sát khám xét và nhiều người đến “nghe ngóng” tại biệt phủ của bà chủ Mailisa

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Chiều 13-11, hàng chục cảnh sát cùng lực lượng an ninh có mặt tại căn biệt phủ của bà Phan Thị Mai – chủ thẩm mỹ Mailisa ở khu dân cư Thới An, TP HCM.

Công an tiếp tục có mặt tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Công an tiếp tục có mặt tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Pháp luật 13/11/2025
Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An

Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An

Thời sự 13/11/2025
Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành

Thời sự 13/11/2025
Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội

Kinh tế 13/11/2025
