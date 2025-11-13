Công an tiếp tục có mặt tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Đến 14 giờ chiều 13-11, hàng chục cảnh sát vẫn đang làm việc tại biệt phủ rộng hàng ngàn m2 của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa tại khu dân cư Thới An, phường Thới An (TP HCM).

Từ sáng 13-11, lực lượng công an đã có mặt tại nhà bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo người dân, cơ quan công an cũng đưa thiết bị để đưa tài liệu, cùng một số siêu xe về trụ sở để phục vụ điều tra.

Biệt phủ toạ lạc trong khu dân cư bên cạnh đường Lê Thị Riêng, đoạn đối diện UBND quận 12 cũ.

Người dân cho hay từ sáng, rất đông lực lượng công an, bảo vệ dân phố có mặt để đảm bảo an ninh.

Biệt phủ này được giới thiệu rộng hàng ngàn m2 của vợ chồng bà Phan Thị Mai (50 tuổi), tức bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa. Trước đó, chia sẻ trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Biệt phủ có xây dựng hồ cá koi, hồ bơi, góc vườn hoa với nhiều loại cây cảnh như tùng, bách, hoa hồng…

Sáng nay, lực lượng công an cũng xuất hiện tại hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở nhiều tỉnh, thành.