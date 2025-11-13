Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Bà Mai từng khẳng định tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Ngày 13-11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở thuộc chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa trên khắp cả nước. Ngoài ra, công an cũng đến làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện này ở TP HCM. 

Đến 16 giờ cùng ngày, cả cơ quan chức năng và đại diện của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đều chưa có thông tin chính thức về vụ việc.  

Trước đó, trong bài đăng gần nhất trên trang cá nhân vào ngày 11-11, bà Phan Thị Mai (50 tuổi), tức bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa, đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đang cùng chồng du lịch tại Hàn Quốc. Cả hai vui vẻ tận hưởng khung cảnh lãng mạn của mùa lá vàng nơi xứ sở kim chi.

Bà cho biết đây là chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng, nhằm làm việc với đối tác nước ngoài để đưa thêm sản phẩm mới về phục vụ khách hàng trong nước.

Cũng trong bài đăng này, bà Mailisa khẳng định luôn đặt an toàn, uy tín lên hàng đầu và cho biết "Tất cả sản phẩm của Mailisa được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam". 

Cụ thể, toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3); Công ty Phân tích – Kiểm nghiệm Việt Tín; đồng thời đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị độc lập khác nhau để đảm bảo độ chính xác và minh bạch tuyệt đối.

"27 năm gắn bó với ngành thẩm mỹ, Mai và anh Khánh chưa bao giờ xem nhẹ hai chữ “trách nhiệm” và “đạo đức nghề nghiệp”, luôn kiên định với triết lý: “Làm đúng để pháp luật bảo vệ mình – Làm đúng để khách hàng tin yêu mình" - Mailisa chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa lên tiếng trước lùm xùm hàng giả, kem trộn - Ảnh 2.

Lên tiếng về hàng giả, kem trộn

Cũng trong ngày 11-11, Mailisa đã đăng tải bài viết trả lời bình luận của cộng đồng mạng: "Phốt sản phẩm Mailisa Doctor Magic có phải hàng giả, kem trộn?".

Trong bài đăng, Mailisa khẳng định: "Tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định.

Trước đó, bà Mailisa đã nhiều lần lên mạng xã hội phát biểu bảo vệ uy tín cá nhân và thương hiệu thẩm mỹ viện của mình. 

Trong một clip đăng tải, bà Mai khẳng định cơ sở hoạt động minh bạch, mọi sản phẩm đều có hồ sơ rõ ràng, gồm tên sản phẩm, số lô, tờ khai hải quan, hóa đơn đỏ và chứng từ kèm theo. Tất cả được lưu trữ trong từng bộ hồ sơ riêng để sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu.

“Không có chuyện khi đoàn kiểm tra đến thì nhân viên hoảng loạn hay tẩu tán hàng hóa. Mailisa đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Nếu tôi làm sai, làm sao có thể ‘bịt miệng’ hơn 2.000 nhân viên, y tá, bác sĩ trong hệ thống" - bà Mai nói.

Bà cũng phủ nhận tin đồn bị cấm xuất cảnh.


Mailisa do bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Hệ thống đang có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước và được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép" và "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép".


Tin liên quan

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

(NLĐO)- Sự xuất hiện của lực lượng công an tại một số cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa sáng 13-11 khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

(NLĐO)- Cảnh sát đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại Hà Nội.

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TP HCM

(NLĐO) - Lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh (TP HCM) để làm việc

thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh Mailisa phan thị mai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo