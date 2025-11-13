HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trước trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk có ô tô biển số xanh đang đậu, bên trong lực lượng công an đang làm việc với một số người.

Sáng 13-11, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa (đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cảnh sát điều tra thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk: Thông tin mới nhất - Ảnh 1.

Công an có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện xuất hiện ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và có 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng bên ngoài.

Bên trong trụ sở, lực lượng công an đang làm việc với một số người. Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi từ xa.

Một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết chưa nắm được thông tin nào liên quan vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, thẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm qua và thu hút nhiều khách hàng.

Theo trang quảng cáo của Mailisa, cơ sở thẫm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột được thiết kế tiêu chuẩn 5 sao, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại bậc nhất, phục vụ tối ưu cho các dịch vụ làm đẹp cao cấp.

Ngoài cơ sở trên, thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một cơ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.

Thẩm mỹ viện Mailisa thành lập năm 1998, hiện có khoảng 17 chi nhánh trên toàn quốc.


Cảnh sát cơ động tỉnh Đắk Lắk Thẩm mỹ viện Mailisa
