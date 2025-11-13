Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An

Trưa 13-11, tại tỉnh Nghệ An, có một số cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa (số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vinh Phú, Nghệ An).

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An.

Bên đường Nguyễn Văn Cừ có ô tô mang biển kiểm soát đăng ký ở Hà Nội đậu gần Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An. Tại sảnh tầng 1 của Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An cửa đang đóng kín.

Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An khai trương vào tháng 11-2023. Thời điểm khai trương có tổ chức đêm nhạc miễn phí với sự tham gia của nhiều ca sĩ và "người đẹp", có siêu xe quảng bá rầm rộ trên đường phố ở Nghệ An khiến giao thông ùn tắc.

Được biết, trong sáng 13-11, xe của công an đồng loạt xuất hiện tại các cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở các địa phương như TP HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Hà Nội...

Tại TP HCM, trưa 13-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP HCM đã hoàn tất việc khám xét các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP HCM. Rời khỏi nơi khám xét, lực lượng công an mang theo nhiều thùng tài liệu liên quan.