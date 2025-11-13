Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhiều cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An và nhiều tỉnh thành.

Trưa 13-11, tại tỉnh Nghệ An, có một số cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa (số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vinh Phú, Nghệ An).

Cảnh sát xuất hiện tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An - Ảnh 1.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa ở Nghệ An.

Bên đường Nguyễn Văn Cừ có ô tô mang biển kiểm soát đăng ký ở Hà Nội đậu gần Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An. Tại sảnh tầng 1 của Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An cửa đang đóng kín.

Thẩm mỹ viện Mailisa Nghệ An khai trương vào tháng 11-2023. Thời điểm khai trương có tổ chức đêm nhạc miễn phí với sự tham gia của nhiều ca sĩ và "người đẹp", có siêu xe quảng bá rầm rộ trên đường phố ở Nghệ An khiến giao thông ùn tắc.

Được biết, trong sáng 13-11, xe của công an đồng loạt xuất hiện tại các cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở các địa phương như TP HCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Hà Nội...

Tại TP HCM, trưa 13-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) phối hợp cùng Công an TP HCM đã hoàn tất việc khám xét các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP HCM. Rời khỏi nơi khám xét, lực lượng công an mang theo nhiều thùng tài liệu liên quan.

Tin liên quan

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

(NLĐO)- Cảnh sát đồng loạt có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ Mailisa trên cả nước, trong đó có chi nhánh tại Hà Nội.

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa là ai?

(NLĐO)- Một số cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa sáng 13-11 đã có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Sau điều tra Góc khuất "công nghệ" thẩm mỹ: Thêm một nữ nạn nhân tố Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel

(NLĐO) - Nạn nhân đã trực tiếp đến Báo Người Lao Động trình bày bức xúc và gửi đơn khiếu nại liên quan đến bà Nhã Lê và Bệnh viện Thẩm mỹ JT Angel.

tỉnh Nghệ An Cảnh sát cơ động Bộ Công an điều tra tội phạm Cục cảnh sát Thẩm mỹ viện Mailisa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo