Thể thao

Tuyển U18 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc

Tường Phước

(NLĐO) - Chạm trán dàn ngôi sao lứa U18 tuyển Hàn Quốc (K-League U18 All Star) ở trận ra quân Giải Seoul Eou Cup 2025, tuyển U18 Việt Nam nhận thất bại 1-5.

Đội tuyển U18 Việt Nam có cơ hội thi đấu cọ xát tại Giải Seoul Eou Cup 2025 nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng trình độ chuyên môn. Tại sân chơi giao hữu diễn ra ở Hàn Quốc, tuyển U18 Việt Nam nằm ở bảng A, cùng K-League U18 All Star, Đại học Kanto (Nhật Bản) và Zhejiang FC (Trung Quốc).

Tuyển U18 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Ở trận đấu ra quân diễn ra hôm 20-9, U18 Việt Nam chạm trán chủ nhà K-League U18 All Star - đội bóng tập hợp những cầu thủ trẻ xuất sắc lứa tuổi 18 của các CLB K-League. Nhập cuộc tự tin, tạo ra thế trận cân bằng trong những phút đầu nhưng các tài năng trẻ bóng đá Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Thua kém đối phương về thể lực, sức bền cũng như kinh nghiệm thực chiến, U18 Việt Nam phải trong thế chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của K-League U18 All Star và nhận đến 5 bàn thua. Đào Quang Anh là cầu thủ ghi bàn danh dự cho U18 Việt Nam.

Tuyển U18 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu tại Hàn Quốc- Ảnh 3.

Đào Quang Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U18 Việt Nam

Dù không tạo được bất ngờ ở trận ra quân nhưng được cọ xát với những đội bóng trẻ có chất lượng chuyên môn hàng đầu châu Á là cơ hội quý để cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá quốc tế, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho những giải đấu quan trọng phía trước.

Tin liên quan

U18 Việt Nam để Ukraine lội ngược dòng, thua sát nút

U18 Việt Nam để Ukraine lội ngược dòng, thua sát nút

(NLĐO) - U18 Việt Nam hai lần dẫn trước đối thủ U18 Ukraine nhưng vẫn không thể bảo toàn tỉ số và bị thua ngược 2-3 trong trận đấu thứ 2 của giải giao hữu quốc tế tại Hàn Quốc.

U18 Việt Nam thua trắng 0-5 trước U18 Morocco tại Hàn Quốc

(NLĐO) - Tại giải giao hữu quốc tế (Hàn Quốc), các tuyển thủ U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn có trận khai màn giải đấu với thất bại 0-5 trước U18 Morocco.

Thua Úc, tuyển nữ U18 Việt Nam giành ngôi á quân Giải U18 Nữ Đông Nam Á 2022

(NLĐO) - Thua thiệt về thể hình lẫn thể lực, tuyển nữ U18 Việt Nam phải nhận thất bại 0-2 trước Úc trong trận chung kết Giải U18 Nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia tối 4-8

Tuyển U18 Việt Nam cầu thủ trẻ Việt Nam Seoul Eou Cup 2025 K-League
    Thông báo