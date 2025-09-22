Kém may mắn, U18 Việt Nam thua sít sao đội bóng của Nhật Bản

Chiều 22-9, U18 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A tại Giải Seoul Eou Cup 2025, gặp Tuyển Đại học Kanto (Nhật Bản) và thua chung cuộc 0-1. U18 Việt Nam có một số thay đổi với sự góp mặt của thủ môn Hoa Xuân Tín cùng các cầu thủ Đinh Xuân Khải, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Bách.

U18 Việt Nam (áo trắng) từng thua đậm 5-1 trước K-League U18 All Star (áo xanh)

Lối chơi chắc chắn, tập trung vào khả năng hỗ trợ và bọc lót giúp U18 Việt Nam đứng vững trước sức ép của đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, Đại học Kanto cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tiếp cận khung thành U18 Việt Nam.

Tuy nhiên, các học trò HLV Yutaka Ikeuchi không thể giữ sạch lưới, khi Fukumota Itta tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm, mở tỉ số 1-0 cho đội bóng sinh viên Nhật Bản ở gần cuối hiệp đấu thứ nhất.

U18 Việt Nam (áo trắng) chơi kiên cường và suýt tạo bất ngờ trước Đại học Kanto (áo vàng) hôm 22-9

Bị dẫn bàn, HLV Yutaka Ikeuchi điều chỉnh nhân sự cho U18 Việt Nam hòng cải thiện đấu pháp chiến thuật ở hiệp 2. Các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tự tin trong các pha phối hợp song không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

Tình huống ấn tượng trong cách triển khai tấn công của U18 Việt Nam xảy ra ở phút 86, khi Phạm Anh Tuấn tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vượt tầm với thủ môn đối phương nhưng đã bị hậu vệ Đại học Kanto cản phá ngay trước khung thành.

Dù chưa giành được điểm số nhưng màn trình diễn của U18 Việt Nam ở trận đấu thứ 2 Giải Seoul Eou Cup 2025 thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Không chỉ biết cách cải thiện năng lực, các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng tận dụng trải nghiệm quý này để tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Lúc 14 giờ ngày 24-9, U18 Việt Nam sẽ kết thúc vòng đấu bảng bằng màn so tài CLB Zhejiang (Trung Quốc) - đội bóng đã bị Đại học Kanto thắng đậm 5-1 trong trận ra quân giải đấu giao hữu quốc tế diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc).