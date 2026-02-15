VIDEO
Hối hả trên công trình thi công bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau

Tin-ảnh-video: Vân Du -

(NLĐO) – Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hàng ngàn tỉ đồng ở Cà Mau ngoài trách nhiệm thì họ còn mong muốn đóng góp một phần cho quê hương

Ngày 15-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều công nhân đang làm việc xuyên Tết tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 1.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 2.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 3.

Hàng chục công nhân làm việc xuyên Tết tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường

Những tiếng gọi nhau của công nhân cùng tiếng phương tiện hoạt động đã làm sôi động công trình trong những ngày Xuân. Tuy mỗi người một việc nhưng tất cả đều có điểm chung là sự quyết tâm để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 4.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 5.

VIDEO: Công nhân làm việc xuyên Tết trên công trình hơn 3.300 tỉ - Ảnh 6.

Mỗi người một việc nhưng tất cả đều có điểm chung là quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thợ xây Nguyễn Văn Định (36 tuổi; ngụ phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), chia sẻ: "Ngoài phần thưởng trước đó, anh em chúng tôi làm việc xuyên Tết còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi khác. Ngày Xuân không được sum vầy bên gia đình, anh em ai cũng buồn nhưng một khi đã nhận công việc thì phải có trách nhiệm và cố gắng làm hết sức".

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tâm (39 tuổi; ngụ xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) cho hay là người con của quê hương Cà Mau nên ông và nhiều đồng nghiệp đã và đang làm việc hết công suất để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

"Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường khi hoàn thành thì người dân ở Cà Mau sẽ được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao nên không cần phải di chuyển lên tuyến trên. Chúng tôi làm việc hết mình ngoài vì trách nhiệm thì cũng muốn đóng góp một phần công sức cho quê hương" – ông Tâm bộc bạch.

Ông Trần Xuân Thủy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất công nghiệp Xây lắp 3 – cho biết bình thường có hơn 300 người lao động làm việc tại Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Hiện, tại công trường có 70 anh em thi công những phần việc rất quan trọng để qua kỳ nghỉ Tết mọi người trở lại sẽ có công việc làm ngay.

    Thông báo