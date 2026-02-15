CLIP: Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ

(NLĐO) - Tết với nhiều công nhân xa quê không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một mâm cơm ấm cúng, có hương vị quê nhà đã đủ làm lòng dịu lại giữa phòng trọ nhỏ
Khi những chuyến xe cuối năm rời thành phố đưa người lao động về quê sum họp với gia đình thì vẫn còn nhiều công nhân ở lại vì hoàn cảnh riêng. Thấu hiểu điều đó, các cơ quan, doanh nghiệp và chủ nhà trọ đã chung tay mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những người xa quê.
CLIP: Mâm cơm ngày Tết đến với công nhân xóm trọ ở TPHCM
