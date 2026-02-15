HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

CLIP: Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ

THANH THẢO

(NLĐO) - Tết với nhiều công nhân xa quê không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một mâm cơm ấm cúng, có hương vị quê nhà đã đủ làm lòng dịu lại giữa phòng trọ nhỏ

Khi những chuyến xe cuối năm rời thành phố đưa người lao động về quê sum họp với gia đình thì vẫn còn nhiều công nhân ở lại vì hoàn cảnh riêng. Thấu hiểu điều đó, các cơ quan, doanh nghiệp và chủ nhà trọ đã chung tay mang đến một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho những người xa quê. 

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 1.

Tại khu nhà trọ Hoàng Mai ở phường Phú Lợi, TPHCM, chiều 26 tháng Chạp, chủ nhà trọ đã tổ chức khoảng 8 bàn tiệc để mời anh chị em công nhân không về quê đón Tết đến tất niên

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 2.

Tại đây, người lao động và các em nhỏ được lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, phường Phú Lợi và Hội Xây dựng TPHCM tặng quà, bánh chưng và lì xì

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, gửi lời chúc mừng năm mới đến anh chị em công nhân xa quê không có điều kiện về quê đón Tết

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 4.

Khu nhà trọ Hoàng Mai có 60 phòng, chủ yếu là người lao động làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và lao động tự do, dịp Tết này, chủ trọ tặng mỗi phòng phần quà trị giá 250.000 đồng

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 5.

Bữa cơm ngày cuối năm tại khu nhà trọ Kim Xuyến ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM rôm rả hơn khi có thêm phần bốc thăm trúng thưởng, với các phần quà như bếp từ, nồi cơm điện, ấm siêu tốc...

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 6.

Năm nay, nhà trọ Kim Xuyến có khoảng 50 phòng ở lại đón Tết, chủ nhà trọ tặng cho mỗi phòng 500.000 đồng hoặc 1 phần quà. Bữa cơm tất niên và phần quà bốc thăm trúng thưởng cũng được chủ nhà trọ tài trợ toàn bộ

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 7.

Tại đây, Công an xã Bắc Tân Uyên đã tuyên truyền cho người ở trọ về công tác phòng cháy chữa cháy, cũng như giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết

CLIP: Mâm cơm ngày Tết đến với công nhân xóm trọ ở TPHCM

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 8.

Lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đến dùng bữa cơm ngày cuối năm và chúc mừng những công nhân may mắn bốc thăm trúng thưởng

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 9.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM dùng bữa với công nhân, lắng nghe công nhân chia sẻ về công việc, cuộc sống và kế hoạch vui chơi ở TPHCM trong những ngày Tết

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 10.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phương, quê Cần Thơ, năm nay không về quê đón Tết. Họ chọn ở lại TPHCM để tiết kiệm chi phí

Mâm cơm đặc biệt ngày Tết tại khu nhà trọ - Ảnh 11.

Những bữa cơm sum họp nơi khu trọ giản dị đã góp phần tạo nên một mùa xuân ấm áp, bởi hơn cả giá trị vật chất, đó là thông điệp: Dù không về quê, công nhân vẫn có một cái Tết đủ đầy yêu thương.

