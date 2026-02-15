Tết ấm cho bệnh nhân khó khăn ở TPHCM

Những ngày cận Tết, ai cũng mong được trở về nhà, sum vầy bên gia đình, thì tại các bệnh viện ở TPHCM, vẫn còn nhiều người bệnh phải ở lại điều trị.

Sẻ chia với những hoàn cảnh ấy, các "Gian hàng 0 đồng" đã được tổ chức như một lời động viên ấm áp, mang Tết đến gần hơn với những người không thể đón xuân trọn vẹn.

Bệnh viện An Bình tặng quà Tết cho bệnh nhân khó khăn

Tết sẻ chia cho bệnh nhân nghèo

Gian hàng 0 đồng của Bệnh viện An Bình là nơi để người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn được phát phiếu để tự tay lựa chọn những món quà cần thiết cho ngày Tết. Từ nhu yếu phẩm, quần áo, gia vị, đến sách vở, quà dành cho trẻ em, nước uống miễn phí… tất cả đều được chuẩn bị chu đáo, xuất phát từ sự chung tay của các mạnh thường quân, các khoa phòng và nhân viên y tế trong toàn bệnh viện.

Ban giám đốc Bệnh viện An Bình chúc Tết bệnh nhân

Gian hàng được tổ chức gồm 7 gian hàng, 1 khu cấp phát quà thiếu nhi và nước uống, với gần 1.300 phần quà gồm gạo, dầu ăn, sữa, mì gói, gia vị...được gửi tặng đến hơn 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện cũng đã quyên góp và lựa chọn quần áo cũ, đồ gia dụng cũ để trao đến hơn 300 bệnh nhân nội và ngoại trú.

Bệnh nhân sắm Tết tại "Phiên chợ 0 đồng" của Bệnh viện An Bình, TPHCM

Ban giám đốc Bệnh viện An Bình tham quan các gian hàng

Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, "Hội Tết An Bình – Gian hàng 0 đồng" còn mang đến cho người bệnh và thân nhân cảm giác ấm áp, được lắng nghe và sẻ chia. Trong không gian giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy, Tết hiện lên không phải bằng sự đủ đầy, mà bằng tình người, sự quan tâm và những nụ cười nhẹ nhõm giữa những ngày cuối năm.

Bệnh nhân mua sắm hàng thiết yếu tại Phiên chợ 0 đồng

Bà Cao Thị Mỹ (65 tuổi, quê Đồng Tháp) cho hay: "Gian hàng 0 đồng của Bệnh viện An Bình chỉ tổ chức một ngày nhưng mùa xuân yêu thương vẫn còn đọng lại. Đó là mùa xuân của sự sẻ chia, của những tấm lòng cùng hướng về người bệnh – để dù phải đón Tết nơi bệnh viện, mỗi người vẫn cảm nhận được "an bình" theo đúng nghĩa của hai chữ thân quen ấy".

Xuân nhân ái

Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM cũng tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng" với chủ đề "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia" mang đến không khí Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi cho người bệnh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân tham gia "Xuân nhân ái - Tết sẻ chia" của Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Chương trình dành cho 150 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện và 50 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Gia Định.

Mỗi người tham gia được phát 1 chiếc giỏ và trực tiếp "đi chợ Tết", dạo quanh 15 gian hàng 0 đồng với hơn 20 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu như: quần áo, lạp xưởng, sữa, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt, đường, muối, bánh kẹo… Tất cả đều có giá 0 đồng, diễn ra trong không khí rộn ràng của tiếng nhạc xuân, tiếng nói cười và niềm vui sẻ chia.

Các nhà hảo tâm chuẩn bị nhiều phần quà và bao lì xì cho bệnh nhân khó khăn

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia phiên chợ, bà N.T.C (60 tuổi, đang điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa) xúc động cho biết: "Tôi đang điều trị dài ngày, kinh tế gia đình rất khó khăn nên mỗi dịp Tết đến đều lo lắng nhiều. Được bệnh viện tổ chức phiên chợ như thế này, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Không chỉ nhận được những phần quà thiết thực cho ngày Tết mà còn được tham gia trò chơi, xin chữ đầu năm, cắt tóc miễn phí…".

Nhiều phần quà thiết thực cho bệnh nhân

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người tham dự phiên chợ còn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại 3 trạm sinh hoạt: Trạm trò chơi với 5 trò chơi dân gian có thưởng như: ô ăn quan, đập heo đất…

Xin chữ ông đồ

Làm đẹp đón Tết

Xem văn nghệ

Nhận tò he

Trạm nghệ thuật với hoạt động xin chữ ông đồ, viết thư pháp đầu xuân và trang trí túi cói. Trạm làm đẹp với các dịch vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí, góp phần mang đến niềm vui, sự thư giãn và cảm nhận trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.

Giúp người bệnh vững tin TS-BS Võ Hồng Minh Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay đây là năm thứ 3 bệnh viện tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng". Chương trình nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm và tình nguyện viên, với mong muốn mang đến nguồn động viên tinh thần, giúp người bệnh thêm vững tin trong quá trình điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương trong cộng đồng. Bên cạnh việc chăm lo, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện, "Phiên chợ 0 đồng" còn là dịp tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa bệnh viện, các khoa phòng, chính quyền địa phương nơi bệnh viện đóng trụ sở và các nhà hảo tâm, qua đó cùng chung tay chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những giá trị nhân văn tốt đẹp.



