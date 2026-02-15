HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

"Hò lô tô việc làm": Việc tới tay, đi làm ngay sau Tết

G.Nam

(NLĐO) - Chiến dịch "Việc tới tay, đi làm ngay 2026" được triển khai với mục tiêu rút ngắn thời gian tìm việc giữa người lao động và nhà tuyển dụng

Tại TPHCM, chuyên trang tuyển dụng Việc Làm Tốt (thuộc Chợ Tốt) vừa triển khai chuỗi hoạt động "Hò lô tô việc làm – Lì xì Tết lao động", hướng đến người lao động trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Chương trình được tổ chức tại các đầu mối giao thông lớn ở TPHCM nhằm kết nối việc làm sớm, giúp người lao động an tâm ngay từ những ngày đầu năm.

Chiến dịch "Hò lô tô việc làm" mang cơ hội tuyển dụng sau Tết - Ảnh 1.

Chuỗi hoạt động "Hò lô tô việc làm – Lì xì Tết lao động", hướng đến người lao động trở lại thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Theo đơn vị tổ chức, nhiều lao động phổ thông sau Tết thường mất từ 15–20 ngày để tìm việc mới. Trong khi đó, doanh nghiệp lại thiếu nhân sự để khởi động sản xuất. Từ thực tế này, chiến dịch "Việc tới tay, đi làm ngay 2026" được triển khai với mục tiêu rút ngắn thời gian tìm việc, tạo cầu nối trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Hò lô tô việc làm" tổ chức tại bến xe Miền Đông và Miền Tây. Người lao động tham gia trò chơi dân gian, nhận quà đầu năm và được tư vấn, giới thiệu việc làm ngay tại chỗ.

Chiến dịch "Hò lô tô việc làm" mang cơ hội tuyển dụng sau Tết - Ảnh 2.

Nhiều người quan tâm đến những cơ hội việc làm sau Tết

Ngoài ra, họ có thể đăng ký ứng tuyển các vị trí phù hợp, được ưu tiên phỏng vấn và nhận thông tin tuyển dụng sớm.

Chương trình còn tổ chức livestream "Hò lô tô" trên mạng xã hội, trong đó mỗi con số tương ứng với một cơ hội việc làm. Người lao động có thể tương tác trực tuyến, tìm hiểu vị trí tuyển dụng và nhận quà. Giai đoạn tiếp theo, người tham gia ứng tuyển trực tuyến, tích điểm đổi quà và tiếp cận nhiều ưu đãi thiết thực đầu năm.

Chiến dịch "Hò lô tô việc làm" mang cơ hội tuyển dụng sau Tết - Ảnh 3.

Chương trình thu hút nhiều người quan tâm tại các bến xe khách trong dịp cận Tết

Ban tổ chức dự kiến trong tháng 2 sẽ trao khoảng 4.000 phần quà, kết nối 5.000 cơ hội việc làm ưu tiên từ hơn 200 doanh nghiệp. Chương trình có thể tiếp cận trực tiếp khoảng 50.000 lao động tại các bến xe và hàng triệu người lao động theo dõi trực tuyến.

Đại diện đơn vị triển khai cho biết chiến dịch hướng đến thông điệp "Việc tới tay, đi làm ngay", góp phần giúp người lao động yên tâm trở lại thành phố làm việc, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự sau kỳ nghỉ Tết. Đây cũng là hoạt động thường niên nhằm tăng cường kết nối thị trường lao động trong giai đoạn đầu năm.

thị trường lao động cơ hội việc làm người lao động Hò lô tô việc làm
    Thông báo