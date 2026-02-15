HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Bữa cơm tất niên của gần 300 tài xế xe công nghệ

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO) - Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình với các phần quà và lì xì Tết được trao tận tay đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm công nghệ.

Trong 2 ngày 15 và 16-2 (nhằm ngày 28 và 29 tháng Chạp), Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân, TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH AIZEN Credit (AIZEN ) tổ chức "Bữa cơm tất niên" dành cho 273 đoàn viên nghiệp đoàn.

Bữa cơm tất niên của gần 300 tài xế xe công nghệ - Ảnh 1.

Tài xế xe ôm công nghệ nhận lì xì Tết

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình với các phần quà và lì xì Tết được trao tận tay đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết đến, xuân về.

Bữa cơm tất niên vui vẻ, ấm áp của các tài xế Nghiệp đoàn xe công nghệ Bình Tân

Anh Lê Huỳnh Hải, đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ, cho biết năm nay, anh 26 tuổi, đã có hơn 4 năm chạy xe ôm và đã tham gia nghiệp đoàn được 2 năm nay. Hằng tháng, anh đóng đoàn phí 50.000 đồng và được chia sẻ, chăm sóc nhiều hơn.

Chẳng hạn như cuối năm, anh được nhận một phần quà từ nghiệp đoàn cộng với 500.000 đồng. Khi nào bị khóa tài khoản (vì lý do lỗi của bản thân), anh sẽ được nghiệp đoàn hỗ trợ mỗi lần 200.000 đồng. Nếu chẳng may bị tai nạn thì cũng sẽ được nhận quà từ nghiệp đoàn trao tặng.

Bữa cơm tất niên của gần 300 tài xế xe công nghệ - Ảnh 2.

Ngoài bữa cơm truyền thống, các tài xế xe công nghệ còn được nhận quà, hái lộc đầu năm

Là đoàn viên của nghiệp đoàn, anh còn được Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Bình Tân cho vay tín chấp tối đa 30 triệu đồng/lần với lãi suất ưu đãi để mua sắm những vật dụng cần thiết hay giải quyết chuyện gia đình, chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Bữa cơm tất niên của gần 300 tài xế xe công nghệ - Ảnh 3.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp

Dự tất niên lần này, anh Hải được hái lộc may mắn với số tiền 300.000 đồng. "Bữa cơm giúp anh em đoàn viên ngồi lại với nhau sau những giờ lao động vất vả ngoài đường. Tôi cảm thấy rất ấm áp" - anh Hải bộc bạch.

Chỗ dựa "tin cậy" của đoàn viên

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, cho hay nghiệp đoàn có nhiều hoạt động để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ tinh thần và nâng cao kỹ năng cho tài xế. Nghiệp đoàn là nơi kết nối cộng đồng, giúp tài xế mưu sinh ổn định và an toàn hơn, trở thành "chỗ dựa" tin cậy của đoàn viên.


