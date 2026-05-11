Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Hướng dẫn ô tô, xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa từ ngày 15-5

Vệ Loan - Ngọc Quý -

(NLĐO) - Cấm xe tải trọng trên 10 tấn lưu thông vào làn đảo chiều trên đường Cộng Hòa, chỉ được di chuyển ở làn sát vỉa hè từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau.

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa (TPHCM) sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới, với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ nhằm giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía hướng từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều theo hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Đáng chú ý, hai làn giữa tim đường sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đây là lần đầu TPHCM áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn nhằm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng thêm mặt đường.

Theo phương án mới, tổ chức giao thông sẽ vận hành theo mô hình "4/2" vào buổi sáng và "2/4" vào buổi chiều, thay cho phương án cố định "3/3" trước đây.

Trong đó, giờ cao điểm sáng sẽ ưu tiên 4 làn xe theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch để tăng khả năng giải tỏa dòng xe vào trung tâm và khu vực sân bay.

Ngược lại, vào cao điểm chiều, bốn làn sẽ được bố trí theo hướng từ Út Tịch về Trường Chinh, phục vụ nhu cầu thoát xe về khu vực nút giao An Sương.

Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa sẽ tổ chức lưu thông hai chiều như thông thường.

Sở Xây dựng TP HCM cũng lưu ý xe có tải trọng trên 10 tấn không được phép lưu thông vào làn đảo chiều giữa tim đường trên đường Cộng Hòa. Các phương tiện này chỉ được di chuyển ở làn sát vỉa hè từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế ảnh hưởng đến việc tổ chức giao thông linh hoạt trên tuyến.




