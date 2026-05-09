TPHCM: Đường Cộng Hòa phân làn theo mô hình 4/2 - 2/4 từ ngày 15-5

Từ ngày 15-5, một đoạn dài khoảng 2,5 km trên đường Cộng Hòa sẽ tổ chức giao thông theo phương án hoàn toàn mới, với làn đường trung tâm thay đổi chiều lưu thông theo từng khung giờ nhằm giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Cộng Hòa sẽ áp dụng mô hình phân làn mới theo từng khung giờ

Theo thông báo của Sở Xây dựng TPHCM, sau khi hoàn tất tháo dỡ dải phân cách trên tuyến, giao thông trên đường Cộng Hòa đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Đường Út Tịch sẽ được điều chỉnh từ ngày 15-5.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè mỗi bên sẽ tổ chức lưu thông một chiều cố định. Trong đó, phía hướng từ đường Út Tịch đi Trường Chinh sẽ dành cho xe chạy một chiều theo hướng về Trường Chinh; chiều ngược lại từ Trường Chinh đi Út Tịch cũng tổ chức lưu thông một chiều tương ứng.

Đáng chú ý, hai làn giữa tim đường sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thời điểm trong ngày.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đây là lần đầu TPHCM áp dụng mô hình phân làn đảo chiều linh hoạt theo thời gian trên một tuyến giao thông lớn nhằm khai thác tối đa hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng thêm mặt đường.

Theo phương án mới, tổ chức giao thông sẽ vận hành theo mô hình "4/2" vào buổi sáng và "2/4" vào buổi chiều, thay cho phương án cố định "3/3" trước đây.

Trong đó, giờ cao điểm sáng sẽ ưu tiên bốn làn xe theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch để tăng khả năng giải tỏa dòng xe vào trung tâm và khu vực sân bay.

Ngược lại vào cao điểm chiều, bốn làn sẽ được bố trí theo hướng từ Út Tịch về Trường Chinh, phục vụ nhu cầu thoát xe về khu vực nút giao An Sương.

Ngoài giờ cao điểm, hai làn giữa sẽ tổ chức lưu thông hai chiều như thông thường.

Sở Xây dựng lưu ý người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống biển báo trên tuyến để bảo đảm an toàn, tránh xảy ra xung đột giao thông khi áp dụng phương án mới.