Khởi tố 8 đối tượng hành hung dã man thương lái mua sầu riêng tại Đồng Tháp

Tin - ảnh: Trọng Tín - Hải Đường -

(NLĐO) – Trong 8 đối tượng bị khởi tố, có 3 đối tượng bị bắt tạm giam; còn lại 5 đối tượng do chưa đủ 18 tuổi nên cấm đi khỏi nơi cư trú.

CLIP: Kinh hoàng cảnh rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng

Thời sự 25/03/2026
Khởi tố 74 bị can vì liên quan vụ can thiệp, chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường

Pháp luật 29/03/2026
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Tây Ninh

Pháp luật 28/03/2026
Khánh Hòa: Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ khiến thiếu tá công an xã hi sinh

Pháp luật 28/03/2026

Ngày 29-3, liên quan vụ rượt đuổi, hành hung dã man thương lái mua sầu riêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can

Trong đó, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Bùi Võ Khôi Nguyên (SN 2007; ngụ tỉnh Đắk Lắk); bị can Nguyễn Văn Hiếu (SN 1997) và bị can Nguyễn Trọng Thường (SN 1999) - cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng.

5 bị can còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 19-3, ông Nguyễn Tấn Hiền (SN 1975; thường trú tỉnh Đắk Lắk) cùng 4 người khác đi mua sầu riêng tại một vựa sầu riêng trên trên bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20-3, trong quá trình thương lượng mua bán, 2 bên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Do đó, ông Hiền cùng những người bạn lên xe ô tô bỏ đi.

Lúc này, các đối tượng trong vựa sầu riêng nghĩ nhóm ông Hiền mua sầu riêng nhưng không trả tiền nên dùng xe ô tô đuổi theo.

Khi đến đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long ở xã Ngũ Hiệp, các đối tượng bắt kịp rồi dùng ghế đập phá kính xe ô tô, hành hung 4 người trong nhóm của ông Hiền.

Khi được mọi người can ngăn, 2 bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm. Sau đó, nhóm bên vựa sầu riêng đã đưa những người bị thương bên phía ông Hiền đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo công an các đơn vị cấp tỉnh và Công an xã Ngũ Hiệp khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiến hành xác minh, làm việc những người liên quan.

