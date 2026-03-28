Pháp luật

Khánh Hòa: Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ khiến thiếu tá công an xã hi sinh

Kỳ Nam

(NLĐO) – Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 2 đối tượng "cát tặc" để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ liên quan vụ cán bộ công an xã hi sinh

Ngày 28-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai đối tượng này bị xác định có liên quan đến vụ việc dẫn đến sự hi sinh của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ khiến thiếu tá công an xã hi sinh - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm)

Khởi tố 2 đối tượng chống người thi hành công vụ khiến thiếu tá công an xã hi sinh - Ảnh 2.

Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (sau này truy phong hàm Thiếu tá) và Đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra tại khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Thắng và Tuấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông.

Khi tổ công tác tiếp cận, yêu cầu dừng hoạt động để kiểm tra, hai đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà có hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ; không cho Đại úy Nguyễn Xuân Hải tiếp cận bè, dẫn đến việc đuối nước và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

CLIP: Cảnh sát mật phục, dùng súng thị uy bắt nhóm "cát tặc"

CLIP: Cảnh sát mật phục, dùng súng thị uy bắt nhóm "cát tặc"

(NLĐO) – Lực lượng cảnh sát đường thủy đã mật phục, dùng súng thị uy, bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Khởi tố nữ chủ tịch công ty bán hóa đơn khống cho "cát tặc"

(NLĐO)- Trịnh Thị Dung, Chủ tịch Công ty An Đại Phát 68, cùng đồng phạm đã xuất bán 30 hóa đơn khống để hợp thức hóa cát khai thác trái phép.

Phá đường dây "cát tặc" khủng ở Thanh Hóa, giám đốc mỏ cát bị bắt

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 12 bị can trong vụ án "cát tặc", trong đó bắt tạm giam một giám đốc mỏ cát

