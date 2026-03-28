Pháp luật

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí rồi rượt đuổi, tấn công nhau gây náo loạn trên đường ở tỉnh Tây Ninh

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can để điều tra làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam 13 đối tượng.

Khởi tố 14 đối tượng Gây rối trật tự công cộng ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Công an đã tạm giữ hung khí

Theo điều tra bước đầu, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên khoảng 23 giờ ngày 22-3, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau để "quyết chiến".

Các đối tượng điều khiển xe máy rồ ga, lạng lách qua nhiều tuyến đường, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu và chai thủy tinh để tìm đối phương giải quyết theo kiểu "giang hồ".

Khi giáp mặt tại tuyến Quốc lộ N2 đoạn qua địa phận xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh), 2 nhóm lập tức lao vào rượt đuổi, ném hung khí và tấn công lẫn nhau.

Vụ việc gây náo loạn cả khu vực, khiến người tham gia giao thông và cư dân địa phương một phen kinh hoàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Đáng chú ý, trong quá trình truy đuổi, một đối tượng điều khiển ô tô trong nhóm đã va chạm mạnh với một người đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng, các đối tượng nhanh chóng vứt bỏ hung khí, rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh tính các bị can hiện chưa được công bố để phục vụ công tác điều tra.

Điều tra vụ hỗn chiến tại bãi đá Miền Đông

(NLĐO) - Công an TP.HCM đã làm việc với 4 nam thanh niên liên quan vụ dùng hung khí rượt đuổi, chém nhau tại khu vực bãi đá Miền Đông TPHCM.

Bắt 15 người sau vụ hỗn chiến

(NLĐO)- Ngày 17-3, Công an TP Hải Phòng cho biết đang tạm giữ hình sự 15 người đi xe máy, ném chai thuỷ tinh, đuổi đánh nhau trên đường Bùi Viện

Điều tra vụ hỗn chiến đêm Valentine ở gầm cầu

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong lúc uống rượu nhóm Nguyễn Quang Huy đã xảy ra xô xát với nhóm thanh niên khác khiến 1 người bị thương.

