Khởi tố 74 bị can vì liên quan vụ can thiệp, chỉnh sửa chỉ số quan trắc môi trường

Ngày 29-3, theo chương trình thời sự phát trên VTV1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can về 10 tội danh, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, các bị can này thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.



Bị can Nguyễn Hoài Thi, Giám đốc Công ty kỹ thuật môi trường Việt An (trái) và Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Theo cáo buộc, hàng loạt các nhà máy như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 hay các công ty nhôm, thép, các công ty môi trường là những đơn vị lớn phát ra khí thải, nước thải. Tuy nhiên, các chỉ số về môi trường khi được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì đều bị can thiệp, chỉnh sửa từ vượt ngưỡng thành trong ngưỡng cho phép.

Các thiết bị quan trắc được cài đặt tại các công ty phát nước thải, nguồn thải, để giám sát các thiết bị được dán niêm phong, đồng thời có hệ thống camera để đảm bảo không ai có thể can thiệp vào hệ thống dữ liệu quan trắc môi trường. Trên thực tế có hàng trăm trạm quan trắc môi trường đã bị điều chỉnh kết quả, thậm chí các hành vi trái phép này còn được thực hiện từ xa.

Các thiết bị sử dụng để can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc môi trường

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong số hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải trên cả nước bị lực lượng chức năng khám xét thì có tới gần 160 trạm can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, chiếm khoảng 55%.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục rà soát toàn bộ các trạm quan trắc môi trường còn lại trên cả nước với mục tiêu nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.