Ký ức người chỉ huy xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập

Trưa 30-4-1975, kíp xe tăng số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 nhận lệnh tiến thẳng vào Dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn.

Khoảnh khắc xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh đã đánh dấu thắng lợi trọn vẹn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và khép lại một thời kỳ chiến tranh đau thương, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất đất nước.

Trong thời khắc thiêng liêng ấy, đại úy Vũ Đăng Toàn - nguyên Chính trị viên, nguyên Chỉ huy xe tăng 390 - cùng đồng đội đã vinh dự được giao trọng trách lịch sử là trực tiếp tấn công vào sào huyệt cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, những ký ức về ngày toàn thắng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người cựu chiến binh như vừa mới hôm qua.