HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Ưu tiên hơn 5.000 chỗ cho cựu chiến binh, người cao tuổi xem diễu binh A80

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội đã bố trí hàng ngàn ghế ngồi, với các vị trí thuận tiện, thoải mái để được xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80.

Trong sáng 29-8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung,... lực lượng công an đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Ưu tiên chỗ ngồi cho cựu chiến binh và người già trong diễu binh A80 - Ảnh 1.

Cựu chiến binh và người cao tuổi sẽ được ưu tiên ghế ngồi. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo Công an TP Hà Nội, với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lực lượng công an phường đã chủ động bố trí hàng ngàn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi.

Những khu vực ưu tiên xem diễu binh, diễu hành A80

Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền,... cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi cùng toàn thể Nhân dân có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt chương trình A80 sắp tới được thoải mái, an toàn.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.

Chương trình A80 là một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và du khách. Sự chuẩn bị chu đáo này của các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ Nhân dân, góp phần làm nên thành công chung của buổi tổng duyệt sắp tới vào sáng ngày 30-8.

Tin liên quan

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Sự kiện lần này quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trang Pháp, Trần Tùng Anh…

Loạt "view triệu đô" xem sơ duyệt diễu binh tối 27-8 tại Hà Nội

(NLĐO)- Nhiều vị trí đẹp, có tầm nhìn toàn cảnh tại đường Nguyễn Thái Học, nút giao Cửa Nam để xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27-8.

“Bộ đội nhí” chìa tay chào chiến sĩ cơ động tại buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO) - Khoảnh khắc dễ thương khi em bé chìa tay chào chiến sĩ cơ động trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

diễu binh diễu hành xem diễu binh cựu chiến binh Quốc Khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo