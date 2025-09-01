HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chờ xem diễu binh A80, cựu chiến binh nhớ về những đồng đội đã ngã xuống

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Cựu chiến binh Bùi Xuân Nhượng (sinh năm 1947, quê Thượng Ninh, Thanh Hóa) chia sẻ ông háo hức khi được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội.

Chờ xem diễu binh A80 , cựu chiến binh nhớ về đồng đội đã ngã xuống - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Bùi Xuân Nhượng (bìa phải) và cựu chiến binh Kim Văn Lộc (sinh năm 1953, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Nguyễn Hưởng

Những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua đã được đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón. Đặc biệt, trong số đó, có rất nhiều cựu chiến binh đã không quản tuổi cao, sức yếu đến để tận mắt chứng kiến các màn diễu binh,diễu hành mừng 80 năm đất nước giành được độc lập, tự do. Các cựu chiến binh cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng đã đi cùng tuổi thanh xuân của các cô, các chú, các bác.

Có mặt trên đường Thanh Niên tối 29-8 để chờ xem buổi Tổng duyệt chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8, cựu chiến binh Bùi Xuân Nhượng (sinh năm 1947, quê Thượng Ninh, Thanh Hóa) cho biết ông háo hức khi được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành.

Dù tuổi đã cao, sức yếu, ông vẫn quyết định thức thâu đêm để sống lại khoảnh khắc lịch sử của đất nước.

"Tôi thuộc thế hệ đi trước, từng tham gia chiến đấu từ năm 1967 trong miền Nam cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Trong những năm tháng ấy, tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng đội ngã xuống, có người vừa đến đơn vị chưa đầy hai tiếng đã hy sinh, chưa kịp biết tên nhau. Tôi may mắn hơn khi chỉ bị thương khi chiến tranh kết thúc"- ông Nhượng kể.

Ông chia sẻ khi chứng kiến đất nước đổi mới, vươn mình phát triển, ông lại nhớ đến những đồng đội đã nằm lại trên chiến trường.

"Tôi rất xúc động. Trong niềm vui, niềm tự hào, tôi cũng thấy nhói lòng vì những người bạn thuở nào không còn cơ hội trở về để nhìn thấy quê hương trọn vẹn hòa bình, no ấm"- ông Nhượng xúc động nói.

Tin liên quan

Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9

Hình ảnh ấn tượng trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Nhiều hình ảnh ấn tượng ghi dấu trong lòng người dân trong ngày Tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

VIDEO: Thuê khách sạn VIP nhưng trải nilon ngủ vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh

(NLĐO) - Nhiều gia đình từ xa tới thuê khách sạn VIP ngay trước ga Hà Nội, song lại ra vỉa hè ngồi để giữ chỗ xem lễ tổng duyệt diễu binh 80 năm Quốc khánh.

Toàn cảnh tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

(NLĐO) - Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

