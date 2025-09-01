Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Môn, 95 tuổi, ngồi xe lăn tới chờ xem diễu binh. Ảnh: Hoàng Triều

Những buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua đã được đông đảo người dân nồng nhiệt chào đón. Đặc biệt, trong số đó, có rất nhiều cựu chiến binh đã không quản tuổi cao, sức yếu đến để tận mắt chứng kiến các màn diễu binh.

Có mặt tại khu vực gần Quảng trường Ba Đình tối 29-8, những người chờ xem diễu binh, diễu hành trong Tổng duyệt chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8,cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ không khỏi xúc động khi thấy cụ Nguyễn Văn Môn (quê xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên), trên ngực áo đeo đầy huân, huy chương ngồi xe lăn tới xem tổng duyệt.

Cụ Nguyễn Văn Môn năm nay đã 95 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Dù tuổi cao sức yếu nhưng cụ Nguyễn Văn Môn vẫn có nguyện vọng tận mắt chứng kiến cuộc biểu dương sức mạnh, khí thế hào hùng ngày nay của quân đội, đất nước ta.

Còn bà Đỗ Thị Thu (70 tuổi) đến từ TP HCM trước đây công tác tại Bộ tư lệnh Hải Quân, không khỏi háo hức khi chờ đến sáng cho đến khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra. Bà cùng các cựu chiến binh cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng đã đi cùng tuổi thanh xuân của các cô, các bác.

Hình ảnh các cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành: